“Prima della campagna elettorale nessuno si aspettava questo risultato” : questo il commento soddisfatto del grillino Riccardo Ricciardi sui primi risultati delle elezioni. Ospite di La7, il deputato M5s ha analizzato il momentaneo “terzo posto” dei pentastellati in base ai primi dati disponibili. E il dito è puntato contro chi aveva intonato il de profundis. “Quando andavo ospite nei talkshow, parlavano di ‘polvere di stelle’ e di ‘morte del Movimento’” , il suo j’accuse: “Con una grande campagna elettorale e con un grande Giuseppe Conte, il M5s è il terzo partito. Nessuno ci avrebbe scommesso cinque euro qualche mese fa” .

“M5S penalizzato dal nubifragio di Napoli”.

Nel corso del suo intervento alla Maratona Mentana, Ricciardi ha sottolineato che il risultato del M5s è stato intaccato dal maltempo. Cruciale, in negativo, quanto avvenuto a Napoli: “Il nubifragio avvenuto a Napoli e nella sua provincia, con le strade allagate, ci ha penalizzato”. “Napoli ha sempre premiato il M5s, è evidente che una pessima affluenza lì ci ha penalizzato” , l’analisi del 40enne: “Purtroppo questo nubifragio ha allagato le strade e capisco che certe persone abbiano preferito restare a casa”.

Ricciardi stronca Letta e il Pd