Centrodestra vola al 42%: FdI primo partito. Il centrosinistra fermo al 26%

Centrodestra in netto vantaggio rispetto al centrosinistra. Col 43% dei primi intention poll avrà la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Stacca nettamente il centrosinistra fermo al 27%. Confermata la supremazia di Fratelli d'Italia con il 24%, mentre il Pd scende sotto il 20% e il Movimento 5 stelle recupera fino al 16%. Affluenza in forte calo alle 23 per le elezioni politiche in confronto a quelle che si sono tenute nel 2018. L'ultima rilevazione parziale ha segnato un'affluenza del 63.81% con una minima parte dei seggi conteggiati. Nel 2018 l'affluenza fu del 73.24%.

Proiezioni

La prima proiezione, con una copertura del 13%, nei dati dell'uninominale per il Senato, dà la coalizione di centrodestra al 41,5% e il centrosinistra al 26,1%. Il Movimento 5 stelle è al 16,8% mentre la coalizione Azione-Italia viva è al 6,9%. Italexit è fuori dallo sbarramento.

La seconda proiezione del proporzionale al Senato, su una percentuale di copertura del campione del 18%, dà Fratelli d'Italia al 25.4%, il Partito democratico al 19.3% e il Movimento 5 stelle al 17.2%. Forza Italia è all'8.2%, la Lega al 8.1% e Azione-Italia viva al 6.9%.

I seggi

La prima stima Tecnè basata sulle prime proiezioni indica che il centrodestra al Senato avrebbe tra 108 e 128 seggi. Il centrosinistra è dato in una forbice tra 31 e 51 seggi. Indietro c'è il Movimento 5 stelle, con un numero di seggi compreso tra 20 e 30. Azione e Italia viva insieme potrebbero averne tra 7 e 9. Italexit al momento dei primi intention poll non supererebbe lo sbarramento. Altri partiti sarebbero tra 3 e 4

Le reazioni

Al quartier generale di Fratelli d'Italia, instaurato all'hotel Parco dei Principi di Roma, ci sono 400 giornalisti provenienti da tutto il mondo per raccogliere le sensazioni subito dopo il voto. Nella sala conferenze dell'Hotel è stato allestito un palco, con alle spalle il logo del partito di Giorgia Meloni su uno sfondo bianco e blu, dove campeggia un grande nastro tricolore. " Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire grazie ", ha commentato su Twitter Matteo Salvini dopo i primi intention poll. " Forza Italia è determinante per la vittoria del centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo governo. Con i numeri e con i contenuti. Siamo fiduciosi anche per la vittoria in Sicilia del nostro Renato Schifani ", ha scritto su Twitter Antonio Tajani. " È un risultato importante. Fino a poco fa ci davano per morti, ricordo sondaggi al 6-8 per cento ", ha detto il vicepresidente del M5s Michele Gubitosa. "C om'è l'atmosfera? Tranquilla e fiduciosa ", dicono gli organizzatori del comitato elettorale del Terzo Polo.

Le reazioni all'estero

" Gli italiani hanno offerto una lezione di umiltà all'Unione europea che, attraverso la voce della signora von Der Leyen, ha affermato di dettare il proprio voto. Nessuna minaccia di alcun tipo può fermare la democrazia: i popoli d'Europa alzano la testa e prendono in mano il loro destino! ", ha scritto in un tweet Jordan Bardella, dirigente del partito francese Rassemblement National di Marine Le Pen.