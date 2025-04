A Roma il secondo round di colloqui sul nucleare. Tajani: capitale di pace

Ascolta ora 00:00 00:00

Si terrà sabato a Roma il secondo round di colloqui sul nucleare iraniano. Dopo il primo incontro a Muscat, capitale dell'Oman, sabato scorso, l'Italia diventa teatro di mediazione nelle trattative che puntano a fermare il programma con cui Teheran punta a sviluppare armi nucleari fino all'atomica. «Abbiamo ricevuto la richiesta da parte delle parti interessate e da parte dell'Oman, che svolge un ruolo di mediatore, e abbiamo dato una risposta positiva - ha spiegato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani - Siamo pronti ad accogliere, come sempre, incontri che possano essere portatori di risultati positivi, in questo caso sulla questione nucleare. Roma si conferma capitale di pace, di mediazione, non è prima volta che ci sono colloqui di questo tipo nel nostro Paese», ha aggiunto Tajani. «Noi siamo disposti a fare tutto ciò che serve e continueremo a sostenere tutti i negoziati che possono portare a risolvere la questione del nucleare ma anche a costruire la pace», ha proseguito il titolare della Farnesina.

Non si sa ancora chi saranno i delegati. Ieri l'inviato statunitense Steve Witkoff, reduce dall'incontro in Oman, ha parlato con Ron Dermer, ministro degli Affari strategici di Israele e più stretto consigliere del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, riguardo al primo round Usa-Iran.