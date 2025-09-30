Roscoe non ce l'ha fatta, il dolore di Hamilton. "Farlo addormentare la scelta più difficile"

"Dopo quattro giorni di terapia intensiva, durante cui ha lottato con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe. Non ha mai smesso di lottare fino alla fine". Così il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton, in un lungo post sul proprio account Instagram, annuncia la morte del suo cane, il bulldog Roscoe, deceduto il 28 settembre tra le braccia del sette volte campione del mondo che in questi giorni ha annullato diversi impegni per stare accanto al suo amico a quattro zampe.

Far sopprimere un cane "è una delle esperienze più dolorose e provo una profonda connessione con tutti coloro che hanno vissuto la perdita di un animale domestico amato" ha scritto Hamilton. "Sono molto grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un'anima così bella, un angelo e un vero amico. Accogliere Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che abbia mai preso e conserverò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme" ha proseguito il ferrarista nel suo post.

Il piccolo cane ha intenerito i cuori di tutti i team della Formula uno che hanno provveduto a inviare messaggi e frasi di solidarietà al pilota, dimostrando di capire e di non sottovalutare il suo lutto.

"Tenete Roscoe nei vostri pensieri, pregate per lui" ha scritto il pilota britannico, postando una foto che lo ritrae vicino al cane, diventato mascotte nel paddock, nei circuiti più accessibili spesso visto a spasso con il pilota. Già qualche tempo fa Hamilton era andato in crisi per la polmonite contratta dal cane, ora la ricaduta. "Si è preso di nuovo la polmonite e sta lottando per respirare - le parole del ferrarista -. È ricoverato in ospedale, è stato sedato per tenerlo calmo mentre gli fanno i controlli e durante queste operazioni il suo cuore si è fermato. Sono riusciti a recuperare il battito cardiaco e ora è in coma. Non sappiamo se si risveglierà, ci proveranno i veterinario".

Roscoe, 12 anni, deve la sua popolarità ad Hamilton, e come il pilota era molto social: aveva addirittura un profilo Instagram che vanta 1,3 milioni di followers in cui si presentava così: "Sono un bulldog vegano (come il campione delle monoposto ndr) che ama viaggiare e giocare a pallone. Mi piacciono il frisbee e il tennis". Hamilton lo aveva presentato alla squadra di Maranello definendolo "il re del paddock". Ha adottato il cane nel 2013 e da allora sono stati praticamente inseparabili.