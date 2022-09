Ruba un aereo e punta un supermarket

New York. Tragedia sfiorata in Mississippi, dove il pilota di un piccolo aereo privato ieri mattina ha minacciato di schiantarsi contro un supermercato Walmart di Tupelo. Dopo cinque ore di paura l'uomo è atterrato in un campo coltivato e non appena uscito dal velivolo con le mani alzate, è stato arrestato dalla polizia senza opporre resistenza. Secondo il Mississippi Daily Journal l'aereo è stato rubato e il pilota - unica persona a bordo - sarebbe un dipendente dell'aeroporto di Tupelo di nome Corey Patterson. «L'aereo sopra la North MS è a terra. Sono grato che la situazione sia stata risolta e che nessuno sia rimasto ferito», ha twittato al termine dell'emergenza il governatore dello stato, Tate Reeves, il quale ha ringraziato «soprattutto le forze dell'ordine locali, statali e federali che hanno gestito questa situazione con estrema professionalità». Tutto è iniziato intorno alle 5 di mattina ora locale, mezzogiorno in Italia: il dipartimento di polizia di Tupelo ha ricevuto notizie che l'aereo, un bimotore Beechcraft King Air 90 da oltre sette tonnellate, stava sorvolando la cittadina e «minacciava di schiantarsi volontariamente contro un Walmart».

«Con quel tipo di aereo la zona a rischio è ben più grande di Tupelo», hanno spiegato gli agenti su Facebook, riferendo di aver interloquito direttamente con il pilota, mentre il supermercato e una vicina stazione di servizio sono stati evacuati e gli abitanti sono stati avvertiti di rimanere lontani dall'aerea. Per diverse ore il bimotore ha volteggiato in tondo - come hanno mostrato diversi video postati sui social media - poi si è diretto verso Memphis, è passato vicino ad una fabbrica della Toyota a Blue Springs e verso metà mattina si trovava a circa 80 km da Tupelo, nei pressi della foresta di Holly Springs, nella parte settentrionale del Mississippi. La Federal Aviation Administration - che sta partecipando alle indagini - ha spiegato che l'aereo è poi atterrato in un campo a diversi km a nord-ovest dell'aeroporto di Ripley. Il pilota, invece, mentre si trovava in volo ha pubblicato un messaggio criptico su Fabebook, dicendo: «Mi scuso con tutti, non ho mai avuto veramente intenzione di fare male a nessuno. Ai miei genitori e mia sorella dico che li amo, tutto questo non è colpa vostra».