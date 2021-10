Ruggieri: "Inutile sciogliere Forza Nuova. Non la vota nessuno..."

Da un lato Beppe Grillo che propone i tamponi gratis per tutti i lavoratori, dall'altra la sinistra che invoca lo scioglimento di Forza Nuova e si prepara alla manifestazione antifascista di sabato. In questa clima sempre più incandescente, abbiamo fatto il punto della situazione politica col deputato forzista Andrea Ruggieri.

Onorevole Ruggieri, oggi Beppe Grillo ha proposto i tamponi gratis per i lavoratori. Lei è favorevole a questa iniziativa?

“È una proposta che ha già fatto Matteo Salvini e sono favorevole a discuterne perché effettivamente l’applicazione del green-pass comporterà qualche problema pratico. Io, però, ricordo sempre a tutti gli italiani, che peraltro sono corsi a vaccinarsi egregiamente, che più si vaccinano e prima sparisce il green-pass e, con questo, anche il problema dei tamponi a pagamento”.

A proposito del green-pass, venerdì diventa obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati. Crede che questo possa creare dei problemi?

“Quando si mettono in campo dei rimedi così su larga scala qualche intoppo ci può sempre essere. Io credo che la disciplina sia stata studiata in maniera abbastanza concreta. Si può, dunque, essere ragionevolmente certi che tutto vada più o meno liscio e che il green-pass rende il più sicuri possibili i posti di lavoro. Io credo che la sicurezza sul posto di lavoro debba stare a cuore a tutti: a noi legislatori, agli imprenditori che il lavoro lo danno e alle persone che, finito di lavorare, tornano in famiglia. Per questo il green-pass è un incentivo a vaccinarsi utile a mettere in massima sicurezza possibile i luoghi di lavoro altrimenti necessariamente più insicuri”.

Per sabato, un giorno di silenzio elettorale, la sinistra ha indetto una manifestazione antifascista. Non le sembra un'iniziativa un po' strumentale?

"È sicuramente un’iniziativa strumentale, a ridosso dei ballottaggi e in un giorno di silenzio elettorale. È del tutto sproporzionata rispetto ai pessimi fatti che abbiamo visto con l’assalto alla sede della Cgil, ma per cui c’è la legge ordinaria che offre dei rimedi. Si manganellino, arrestino e si mettano in carcere i criminali che hanno assaltato la Cgil che, però, avevano annunciato che lo avrebbero fatto e sono rimasti liberi di poterlo fare. Dopo di che, per me, tutto il resto è stato riassunto benissimo dal presidente Mattarella: fatti che turbano, ma non devono preoccupare. Forza Nuova non rappresenta nessuno ed è inutile scioglierla perché è già stata sciolta dagli elettori. Sono anni che si presenta alle elezioni e, giustamente, nessuno la vota. È un falso problema di una sinistra che ha sempre bisogno di evocare un avversario che, per fortuna, rimane sui libri di storia di cento anni fa e non tornerà mai più”.