La Russia sfida: "Taiwan? Fa già parte della Cina"

La Russia considera Taiwan parte della Cina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov (nella foto). «Proprio come la stragrande maggioranza degli altri Paesi, la Russia vede Taiwan come parte della Repubblica popolare cinese. Questa è la premessa su cui si basa la nostra politica», ha detto Lavrov rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva se la Russia vede l'attuale situazione di Taiwan come una minaccia alla sicurezza regionale. La Cina ha ribadito la propria opposizione a ogni contatto militare tra Taiwan e gli Stati Uniti e avverte il governo dell'isola che i «tentativi di collusione con forze esterne per cercare l'indipendenza o resistere alla riunificazione ricorrendo alla forza sono destinati a fallire». Il portavoce dell'Ufficio per le Relazioni con Taiwan del governo cinese, Ma Xiaoguang, ha esortato gli Stati Uniti a gestire «con cautela» la questione dell'isola su cui Pechino rivendica la sovranità, dopo la notizia di un contingente di Marine e di una unità delle Forze Speciali Usa presenti sull'isola per addestrare i soldati di Taiwan.

Negli ultimi giorni, secondo quanto riportato dal Peoplès Liberation Army Daily, il quotidiano delle Forze Armate cinesi, in un post sul proprio account Weibo, l'esercito cinese ha condotto esercitazioni nel Fujian - la provincia che si trova di fronte a Taiwan e da cui partirebbe un eventuale attacco all'isola - anche se le manovre militari non sono state messe direttamente in relazione con le tensioni nello Stretto. La questione di Taiwan rimane il nodo più difficile da sciogliere nei rapporti tra Cina e Stati Uniti, soprattutto dopo le recenti tensioni tra Pechino e Taipei, culminate nel fine settimana con la promessa del presidente cinese, Xi Jinping, di «riunificare» Taiwan alla Cina e la risposta della presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, che ha assicurato che l'isola non cederà alle pressioni di Pechino. La Cina ha respinto l'offerta di dialogo giunta dalla presidente Tsai Ing-wen, affermando che la pretesa di indipendenza dell'isola, che Pechino intende annettere anche con la forza, chiude ogni possibilità di confronto.