Sala si tiene Milano: verso la vittoria al primo turno

Giuseppe Sala va verso la riconferma. Secondo i primi exit poll elaborati dal Consorzio Opinio Italia per la Rai, il sindaco uscente e candidato del centrosinistra è in vantaggio con una percentuale che va dal 54 al 58%.

Il candidato del centrodestra Luca Bernardo, invece, oscilla tra il 32 e il 36%. La candidata del M5S, Layla Pavone e il leader di Italexit Gianluigi Paragone ottengono soltanto il 2-4%. Gli Instant poll di Quorum/YouTrend diffusi da SkyTg24 indicano Sala vincente sta con una forchetta del 51-55%, seguito da Bernardo con il 32-36%, mentre Paragone sarebbe tra il 3 e il 7% e La pentastellata Pavone al 2-6%. Secondo le Intention Tecné fatte per Mediaset il sindaco uscente sta tra il 53% e il 57%, seguito dal candidato di centrodestra che otterrebbe tra il 33 e il 37% e Pavone tra il 2 e il 6%.

L'affluenza al voto è al 47,5% e, quindi, al di sotto del 50%, anche se mancano ancora i dati di 200 sezioni. Nella precedente tornata amministrative era stata del 54,6% e, stavolta, il dato definitivo dovrebbe attestarsi attorno al 53%. Il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, secondo quanto si apprende dalle agenzie, dovrebbe arrivare al suo comitato elettorale, al Mary Hotel Nhow in via Tortona, tra le ore 16 e le 17. Beppe Sala, invece, è atteso nel pomeriggio nel suo comitato elettorale presso l'hotel Frida, in via Pollaiuolo, dove commenterà i risultati non appena ci sarà un dato consolidato. Al momento, la prima proiezione di Swg diffusa da La7, con una copertura del solo 2%, vede Sala in testa con una forbice tra il 56.2% e il 60,2%, mentre Bernardo è dato tra il 27,2% -31,2%. Non molto diverse le proiezioni di Opinio per la Rai e di Quorum/YouTrend per SkyTg24 che attribuiscono il 56% a Sala e il 33,9% a Bernardo.