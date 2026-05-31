Il salatissimo conto dei blocchi. Oltre mezzo miliardo l'anno per colpa di follie ambientaliste

Dietro le immagini delle bandiere ambientaliste e delle carreggiate bloccate al Brennero c'è una realtà molto meno spettacolare ma decisamente più concreta: il conto economico che imprese, lavoratori e cittadini italiani sono costretti a pagare. Un conto che continua a crescere e che ormai supera abbondantemente il mezzo miliardo di euro all'anno.

Secondo le stime di Uniontrasporti, le limitazioni introdotte dal Land Tirolo e i cantieri sul Ponte Lueg determinano un impatto complessivo pari a circa 544 milioni di euro l'anno per il sistema produttivo e logistico italiano. In particolare, 370 milioni derivano direttamente dai divieti di circolazione imposti dalle autorità tirolesi, mentre ulteriori 174 milioni sono riconducibili ai lavori di rifacimento del Ponte Lueg, infrastruttura chiave del versante austriaco dell'asse del Brennero.

Nel complesso, sempre secondo le analisi della società consortile del sistema camerale, le restrizioni sul lato austriaco hanno ridotto la capacità di trasporto del corridoio di circa il 50%, con effetti che nel corso dell'ultimo quinquennio hanno generato un danno economico cumulato stimato in circa 1,8 miliardi di euro. Una cifra che fotografa con chiarezza la dimensione strutturale del problema, ben oltre le emergenze episodiche come quella registrata nelle ultime ore.

Il sistema delle limitazioni è articolato e incisivo: il divieto di transito notturno comporta una riduzione della capacità infrastrutturale stimata intorno al 32%, le restrizioni nel fine settimana incidono per un ulteriore 16%, mentre circa un 2% aggiuntivo è legato a divieti specifici per alcune categorie di mezzi pesanti e al sistema di dosaggio del traffico. Un insieme di misure che, sommate, producono un effetto di compressione costante della capacità dell'asse stradale.

Le conseguenze non si limitano all'aumento dei costi per le imprese di trasporto e per la logistica industriale. La riduzione della fluidità del traffico genera infatti congestioni ricorrenti, tempi di percorrenza più lunghi e una maggiore instabilità nella programmazione delle catene di approvvigionamento. In termini pratici, ciò significa ritardi nelle consegne, incremento dei costi operativi e una perdita progressiva di competitività per il sistema produttivo italiano rispetto ai concorrenti europei.

A questo scenario si aggiunge l'effetto dei lavori sul Ponte Lueg, che nel 2025 hanno ulteriormente ridotto la capacità del corridoio, spingendo parte dei flussi verso altri valichi alpini come Gottardo, San Bernardino e Tarvisio. Anche questa redistribuzione del traffico comporta esternalità negative, con congestioni più diffuse e un aumento complessivo delle percorrenze.

Le proteste ambientaliste che hanno portato alla chiusura temporanea dell'A22 si inseriscono dunque in un contesto già fortemente stressato, contribuendo a un ulteriore elemento di instabilità in una delle principali direttrici europee del commercio. Il risultato immediato è l'aggravarsi delle code, l'allungamento dei tempi di viaggio e la moltiplicazione dei costi indiretti per autotrasportatori, imprese e cittadini.

La somma delle diverse criticità - restrizioni tirolesi, cantieri infrastrutturali e blocchi legati a manifestazioni - porta il sistema a operare costantemente

sotto capacità. Una condizione che, nel medio periodo, si traduce in costi aggiuntivi strutturali per l'economia reale e in una perdita di efficienza difficilmente recuperabile senza interventi coordinati a livello europeo.