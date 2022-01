"Basta sudditanza...". Scatta la strategia del caffè: cosa succede

Matteo Salvini sprona i suoi a reperire in ogni modo un accordo per eleggere il nuovo presidente della Repubblica anche tra le file della coalizione giallorossa. "Cercate di convincere i parlamentari degli altri schieramenti, fate capire che è finita l'epoca della sudditanza culturale rispetto alla sinistra, offrite loro il caffè" , avrebbe consigliato infatti ai suoi il segretario della Lega, come riportato da Agi.

"Abbiamo cinque o sei nomi da offrire al Paese" , avrebbe proseguito l'ex vicepremier, "Andiamo fino in fondo, è il momento dell'orgoglio" . Il capo dello Stato, ricorda Salvini ai suoi, è stato eletto spesso, come accaduto ad esempio con la scelta di Giorgio Napolitano, senza che si fosse reso necessario raggiungere l'80% di consensi. "Adesso tocca alla sinistra vestire i panni dei responsabili, il ragionamento" , avrebbe commentato il leader del Carroccio. La volontà chiara, quindi è quella di trattenere Mario Draghi a palazzo Chigi, anche per schivare il rischio di un ritorno alle urne, più che legittimo nel caso in cui cadesse l'esecutivo retto dall'ex governatore della Banca centrale europea. "Con la lotta alla pandemia in corso e con una pandemia energetica" , avrebbe infatti dichiarato l'ex ministro dell'Interno, "sarebbe sbagliato cambiare la guida a palazzo Chigi" . Per la scelta del nuovo capo dello Stato è inoltre inaccettabile "ritenere che l'indicazione del presidente della Repubblica debba arrivare dai mercati e non dai rappresentanti del popolo" , spiega Salvini, ovvero da coloro che hanno supportato le scelte del governo Draghi fino ad oggi.

"Mi si attribuisce, anche sui giornali, di avere il pallino nella partita del Quirinale e allora questo ruolo il centrodestra lo porterà avanti fino in fondo" , avrebbe aggiunto ancora l'ex vicepremier, convinto del fatto che il centrodestra rappresenti la maggioranza degli elettori del Paese. Pertanto, "ci aspettiamo che il candidato possa essere espresso da noi. Non ci devono essere veti su questi nomi altrimenti significa che non c'è alcuna volontà di dialogo ".