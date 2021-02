Salvini chiede la testa di Arcuri: "Via il commissrio e piano vaccinale"

Prosegue la crociata personale del leader del Carroccio Matteo Salvini contro il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 Domenico Arcuri.

Già qualche giorno fa l'ex ministro dell'Interno aveva richiamato l'attenzione del nuovo esecutivo sulla scarsa affidabilità dimostrata dal suo obiettivo in più di un'occasione durante i mesi più difficili della dichiarata emergenza sanitaria. "Arcuri? Se non lavora bene vada a casa. Ma confido nella meritocrazia di Draghi" , aveva infatti dichiarato lo scorso 18 febbraio il segretario della Lega, come riportato da Agenzia Vista. "Prendo atto del fatto che Arcuri ha affrontato il problema delle mascherine male, dei vaccini male, dell’Ilva male. Sono certo che Draghi premierà il merito. Chi non lavora bene va a casa" , aveva aggiunto l'ex vicepremier, senza tuttavia volersi sbilanciare sul nome dell'eventuale successore al ruolo di commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. "Detto questo non ho nomi da suggerire" .

Un concetto rbadito, tra l'altro, anche nel corso di un'intervista concessa a Telelombardia, in cui si è affrontato il tema vaccini: "Non è possibile che noi siamo pronti e si debba partire a rilento perché non ci sono le dosi: hanno sbagliato in Europa o a sbagliare è stato Arcuri? Ci sono stati problemi sulle mascherine, sulla scuola, sui vaccini, sull'Ilva, tutti settori in cui ha lavorato il commissario Arcuri: mi sembra evidente cosa possa pensare di lui..." .