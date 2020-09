Il bavaglio d'odio rosso su Salvini: "Chi minaccia e insulta è un incivile"

Matteo Salvini ha lasciato la Toscana e in queste ore si trova in Campania nell'ambito del tour elettorale per sostenere il candidato di centrodestra alle elezioni per la presidenza della Regione. Il leader della Lega ha in programma di incontrare gli elettori in diverse città dell'area campana ma a Torre del Greco il suo intervento sul palco è stato bruscamente interrotto da una contestazione da parte degli oppositori.

Chi lancia pomodori, insulta e minaccia non protesta, è un incivile

Matteo Salvini è riuscito a parlare poco più di 5 minuti nella cittadina dell'area metropolitana di Napoli, prima di essere duramente contestato con slogan e fischi. Il leader della Lega è andato avanti finché dalla platea non sono stati lanciati anche pomodori al suo indirizzo, rendendo impossibile continuare l'intervento. Il palco era stato allestito tra via Roma e corso Vittorio Emanuele, chiusa al traffico per granire l'ordine pubblico. "", ha detto Matteo Salvini prima di scendere dal palco, concludendo il suo intervento a Torre del Greco. È il secondo episodio violento in pochi giorni contro l'ex ministro dell'Interno, che a Pontassieve è stato aggredito fisicamente da una donna al suo arrivo in città.

Nonostante il clima d'odio che si respira in questa campagna elettorale così vivace e intensa, Matteo Salvini non sembra spaventato da questi che finora si sono dimostrati solo episodi isolati. " Tornerò a incontrare le persone per bene, che sono la maggioranza delle persone pacifiche, silenziose e laboriose di questa città ", ha detto il leader della Lega, ringrziando quanti si sono presentati per ascoltare il suo intervento a Torre del Greco. Proprio facendo riferimento ai fatti di Pontassieve, un gruppo di signore ha voluto omaggiare Salvini con un presente simbolico: " Ringrazio le signore che mi hanno riempito d’affetto e che mi hanno restituito il Rosario che mi hanno strappato dal collo l’altro ieri ".