Salvini contro Formigli: "Quanto sono faziose certe trasmissioni..."

Dopo tre anni di assenza, Matteo Salvini è tornato ospite di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento politico condotta ogni giovedì sera, nella prima serata di La7, da Corrado Formigli. Come noto, tra il segretario della Lega e il conduttore del format televisivo non scorre buon sangue.

In più di un’occasione, in passato, il giornalista ha punzecchiato il capo politico del Carroccio, attaccandolo frontalmente per le sue posizioni politiche, che sono ben distanti dalle proprie. Ma non solo. Nei mesi scorsi Formigli, durante la messa in onda del suo programma, ha più volte invitato l’ex ministro dell’Interno a spiegare i motivi della sua assenza in quello studio televisivo, invitandolo – un po’ provocatoriamente – a tornarvi.

E così è stato. Il numero uno leghista ha fatto ritorno a Piazzapulita – seppur in collegamento video – nella puntata di ieri e ovviamente il tema dominante della serata è stata l’emergenza sanitaria ed economia nazionale del coronavirus. Ma nonostante questo, non sono certo mancate le frecciatine del padrone di casa al suo ospite e anche alcune domande diciamo particolari, come quella di un eventuale legame tra coronavirus e sovranismo.

Salvini non si è fatto troppo intimorire, anzi, e ha affondato il colpo: "Non sono venuto qui per tre anni perché, come dire, ci sono programmi molto meno faziosi" . Un duello serrato e duro, combattuto colpo su colpo. Il conduttore ha dunque mandato in onda un filmato di diverse settimane fa quando Salvini minimizzava i rischi del Covid-19, invitandolo anche chiedere scusa (!). Ma così come il leghista fecero pure diversi virologi, oltre che Beppe Sala, Giuseppe Conte, Boris Johnson Donald Trump e molti altri capi di governo…

L’ultima parola, comunque, se l’è presa l’ex titolare del Viminale, una volta concluso il suo collegamento con Piazzapulita. Già, perché Matteo Salvini ha scritto e pubblicato un post al fulmicotone su Twitter contro la trasmissione e il suo timoniere: "Ma quanto sono faziose certe trasmissioni? Fra un po’ la colpa del virus sarà mia, della Lega e dei sovranisti, e la sanità lombarda (fra le migliori al mondo) è un disastro. Santa pazienza. Torno a lavorare coi Sindaci, vi voglio bene!" .