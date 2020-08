Lampedusa, così i migranti prendono in giro gli italiani

Anche in queste calde giornate dedicate alle vacanze, almeno per una parte degli italiani, continuano senza sosta gli sbarchi di migranti sulle coste del nostro Paese.

Nelle settimane scorse, come aveva denunciato anche il sindaco Totò Martello, nell’hotspot di Lampedusa si era arrivati ad un punto critico a causa delle tantissime presenze tanto che lo stesso primo cittadino aveva ventilato l’ipotesi di chiedere lo stato di emergenza. Anche in quell’occasione, però, nel mirino di Martello ci era finito Matteo Salvini definito " mentitore seriale ". Il sindaco aveva anche criticato il leader della Lega che secondo lui aveva visitato l’isola per pura propaganda politica "comportandosi come un pericoloso 'giullare di piazza’ che fomenta odio e rabbia"

Sono passati i giorni ma la situazione non sembra cambiata di molto. Nell’isola solo nelle ultime 24 ore sono arrivate circa 200 persone. Da stamattina, inoltre, si sono già verificati quattro sbarchi autonomi di migranti. Oggi nell’hotspot sono presenti quasi 500 migranti fra padiglioni e viali esterni. Senza dimenticare che ieri, secondo quanto aveva affermato la ong Alarm Phone in un messaggio su Twitter, una piccola imbarcazione con undici persone a bordo ha raggiunto la Sicilia grazie all’aiuto fornito ai clandestini dalle forze armate di Malta. Segno che nella Ue esistono Paesi che agiscono come vogliono e riversano sull’Italia tutto il peso del problema.

Mentre l’attenzione mediatica in queste giornate è rivolta al coronavirus, Salvini continua a parlare del delicato tema dell’immigrazione. "C’è chi arriva salutando gli yacht di passaggio come se stesse rientrando da una gitarella in mare – ha fatto notare il leader della Lega con tanto di prova video - basta prese in giro, l’Italia non merita di essere ridicolizzata in questo modo". Salvini, poi, rivolge un appello al premier Giuseppe Conte e al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese: “Ci siete?”.

Lampedusa, proseguono gli sbarchi. Ininterrottamente.

E c’è chi arriva salutando gli yacht di passaggio come se stesse rientrando da una gitarella in mare.

Basta prese in giro, l’Italia non merita di essere ridicolizzata in questo modo.

