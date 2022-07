"Sanità, lavoro, trasporti". Salvini da Fontana per la volata del 2023

Con la conferma di Attilio Fontana a ricandidarsi come presidente della Regione Lombardia, al palazzo Pirelli sono iniziate le manovre ufficiali di avvicinamento alle elezioni del 2023. Questa mattina, Matteo Salvini è arrivato al palazzo della Regione per un primo meeting con il suo staff in presenza dei consiglieri e degli assessori della Lega e del responsabile regionale Fabrizio Cecchetti. Attilio Fontana è stato accolto da un applauso al momento del suo arrivo ma il tempo per i convenevoli è poco, perché il lavoro da fare in vista della campagna elettorale è tanto.

Nel suo discorso al Pirellone, Matteo Salvini ha fatto il punto sulle discussioni principali che si stanno tenendo in queste ore nei Palazzi di Roma. "Se la sinistra insiste con droga libera, la cittadinanza facile e il ddl Zan, faremo vedere di che pasta è fatta la Lega. Ora basta", avrebbe detto il leader del Carroccio, secondo quanto riferiscono fonti della Lega. "Le emergenze - spiega - sono aumento di stipendi e pensioni, sono il lavoro e il taglio delle tasse, sono l'autonomia e la lotta all'immigrazione clandestina. Non altro".

Dalle dichiarazioni pre-incontro rilasciate dai consiglieri della Lega emerge una solida convergenza a sostegno del presidente in carica. "Assolutamente compatti", ha detto il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi. Sul tavolo sono stati posti preliminarmente alcuni temi come Olimpiadi, infrastrutture, lavoro. L'agenda del prossimo presidente della Regione sarà piuttosto ricca di impegni e dopo pandemia che ha sferzato in modo così crudele la Lombardia, la sua gestione è tutt'altro che semplice. La giunta a guida Lega ha fatto un gran lavoro sia durante la pandemia che in questi mesi di assestamento e Salvini e i consiglieri hanno voluto ringraziare il governatore e gli assessori " per l'impegno e i risultati ottenuti, che hanno riportato Regione Lombardia ad essere la locomotiva d'Italia ".