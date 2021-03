Salvini insiste: "Riaprire dopo Pasqua". Stop di Speranza: "Priorità ai vaccini"

Le prossime mosse da adottare nella lotta al Coronavirus continuano a dividere fortemente il governo. Ieri la Lega aveva espresso grande ottimismo per le prime riaperture nei prossimi giorni, ma il fronte rigorista non vuole sentirne parlare e vorrebbe prolungare le restrizioni in vigore fino alla fine di aprile. Divisioni che rischiano di accentuarsi con il passare dei giorni. Il premier Mario Draghi sarà chiamato a fare sintesi per venire incontro alle esigenze sanitarie ed economiche dei cittadini. La posizione di attesa del presidente del Consiglio però non è perfettamente simmetrica con quella di Matteo Salvini, che invece vuole accelerare e far alzare le serrande a quelle tante attività costrette a non lavorare a causa delle limitazioni contro il Covid-19.

Salvini in pressing

Il leader del Carroccio di recente è tornato sul tema, chiedendo di aspettare l'andamento del quadro epidemiologico dei prossimi giorni per valutare eventuali allentamenti piuttosto che barricarsi sul "no" a oltranza a prescindere: " Oggi è il 27 marzo. Se dopo Pasqua, fra dieci giorni, la situazione sanitaria in tante città italiane sarà tornata tranquilla e sotto controllo, secondo voi sarà giusto riaprire bar, ristoranti, scuole, palestre, teatri, centri sportivi e tutte le attività che possano essere riavviate in sicurezza? ". Secondo l'ex ministro dell'Interno occorre dunque correre puntando su vaccini e terapie domiciliari per " riaprire in sicurezza " appena possibile. " Il 'sostegno' più utile e importante, è tornare al lavoro ", ha scritto sui profili social.

Oggi è il 27 marzo.

Se dopo Pasqua, fra dieci giorni, la situazione sanitaria in tante città italiane sarà tornata tranquilla e sotto controllo, secondo voi sarà giusto riaprire bar, ristoranti, scuole, palestre, teatri, centri sportivi... — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 27, 2021

La Lega non ha affatto gradito le indiscrezioni trapelate al termine della cabina di regia che ha fatto emergere l'intenzione di "cancellare" le zone gialle fino al 30 aprile, mantendendo di fatto le Regioni in arancione o in rossa. Il partito di Salvini reputa " completamente folle dare per scontato fin da ora che le chiusure proseguiranno fino alla fine del mese prossimo ". La stella polare, dicono da via Bellerio, devono essere i dati e non il pessimismo eterno per scongiurare la ripartenza del Paese: " Proprio perché i dati variano di giorno in giorno è impensabile dire già da ora che non si potranno alleggerire le restrizioni più avanti ".

Speranza frena