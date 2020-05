Salvini lancia la sfida: "Stampiamo moneta e poi rifondiamo l’Ue"

Matteo Salvini (ri)lancia la sfida dall’Unione europea, pproponendo di rifondare l’unione politica e monetaria su nuovi principi, così da permettere a ogni Stato membro di non cedere troppa sovranità. "Dopo la sentenza della Corte tedesca sul quantitative easing c'è un problema che emerge: rifondare l'Europa su principi nuovi e tornare ad avere un controllo sulla moneta e sulla legislazione ", ha infatti dichiarato il segretario della Lega in occasione dell’ospitata alla rubrica Start su Sky Tg 24.

Nel corso dell’intervento in televisione, il numero uno del Carroccio ha tenuto il punto circa le misure e i provvedimenti – carenti e in ritardo – che l’Ue ha adottato a sostegno dell’economia del Vecchio Continente, travolto come il resto del mondo dall’emergenza sanitaria causa pandemia di coronavirus, spiegando come le mezze decisioni prese sul Mes (attivazione del Fondo Salva Stati per le spese sanitarie), Recovery Fund, Bei e Sure non siano certamente sufficienti per dare uno choc positivo all'economia italiana e continentale.

Un’emergenza sanitaria che come noto ha innescato una crisi economica senza precedenti e che rischia di mettere definitivamente in ginocchio le economie di molti Paesi, tra cui anche l’italia. "In Europa i Paesi che stanno reagendo meglio e stanno perdendo meno posti di lavoro sono quelli che possono mettere più liquidità, più denaro, più moneta nel circuito economico e nelle tasche dei cittadini" , ha aggiunto l’ex titolare del Viminale, tornando così a battere su una questione, o meglio proposta già avanzata nei giorni scorsi, quando ha chiesto agli alti papaveri della Commissione e alla Bce si provvedere a stampare maggior cartamoneta.