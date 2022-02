Salvini positivo al Covid: assente alla cerimonia del giuramento di Mattarella

Tra poco il riconfermato presidente della Repubblica Sergio Mattarella presterà per la seconda volta giuramento come capo dello Stato, ma alla cerimonia non potrà partecipare uno dei protagonisti di questa ultima elezione dell'inquilino del Quirinale, vale a dire Matteo Salvini.

È infatti notizia recente che il leader della Lega sia risultato positivo al Sars-Cov-2, motivo per il quale non gli sarà possibile assistere al giuramento di Sergio Mattarella. Soltanto nella giornata di oggi, sono stati ben 13 i cosiddetti grandi elettori ad essere risultati positivi al test anti-Covid, per un totale di ben 26 soggetti che non potranno partecipare alla cerimonia di giuramento del rieletto presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Salvini, per la precisione, sarebbe risultato positivo oggi, in seguito allo screening effettuato per partecipare alla cerimonia: per poter presenziare all'evento è infatti necessario sottoporsi al test del tampone, e già da stamani sono state avviate le procedure di verifica.

" Amici sono in buona compagnia: ai 10 milioni di Italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io! ", ha commentato il leader del Carroccio sulle proprie pagine social. " Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultato positivo. Proprio nel giorno del panettone di San Biagio..!! A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e pazienza ".

È ormai questione di pochi minuti. A bordo di una Maserati di servizio, Sergio Mattarella ha da poco lasciato il palazzo del Quirinale per presentarsi a Montecitorio, dove alle 15:30 giurerà da presidente della Repubblica per la seconda volta. Con lui il segretario generale della Camera Fabrizio Castaldi. Ad attendere il presidente ci sarebbero già alcune persone, e non mancano le bandiere di Coldiretti.