Il messaggio di Salvini a Morisi: "Può tornare subito"

Dopo settimane di fango e strumentalizzazioni a opera di una certa sinistra politica, i pm di Verona hanno trasmesso al gip la richiesta di archiviazione per Luca Morisi. Un caso che aveva scatenato il putiferio, un pretesto per alcuni partiti per attaccare la Lega e tentare di affossare l'avversario con del gossip giornalistico. L'ex guru social aveva deciso di fare un passo indietro e abbandonare il suo ruolo, lasciando il prestigioso compito di guidare i canali di comunicazione social di Matteo Salvini. È stato proprio il leader del Carroccio, dopo la richiesta di archiviazione, a non escludere un ritorno di Morisi nel suo staff.

Il messaggio di Salvini

Il numero uno della Lega, intervistato da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, ha fatto sapere di essere assolutamente disposto a riaccogliere nella sua squadra colui che rappresenta l'assoluto protagonista della crescita social della Lega negli ultimi anni: " Se vuole può tornare a lavorare con me anche subito. I giudici hanno detto che non ha commesso nessun reato. La mia porta per lui è sempre aperta, spalancata ".

Per Salvini si tratta anche di una questione umana e personale. Un rapporto di amicizia, rispetto, fiducia e stima reciproca che dura ormai da anni: " Non amo quelli che abbandonano gli amici nel momento della difficoltà ". Il leader della Lega non ha nascosto una certa irritazione per la gestione mediatica della vicenda e ha avanzato una convinzione che va ripetendo da sempre: " Poi nessun giornale ha scritto una riga. Avete letto mezza riga di scuse sui giornali? Morisi è una bravissima persona massacrata sul nulla per attaccare me ".

Il fango su Morisi

Il caso ha rappresentato un'occasione ghiotta per la sinistra, che ci ha sguazzato su utilizzando poi - in diversi casi - gli stessi metodi che ha sempre contestato alla "Bestia". E non va dimenticato che il tutto è avvenuto a poco tempo di distanza dalle elezioni amministrative di settembre nelle principali città d'Italia. Su Morisi si è scatenata una macchina del fango che ora, con la richiesta di archiviazione, ha finito per mandare in tilt il fronte rosso.