Sangiuliano ospite Fdi. I richiami della Rai sempre a senso unico

Si è chiusa con un semplice invito ad un «puntuale rispetto delle regole» la vicenda che riguarda il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, «colpevole» di essere intervenuto ad una convention non del Pd, ma di Fratelli d'Italia nelle scorse settimane. Il giornalista, che è anche biografo di Giuseppe Prezzolini, era stato invitato alla conferenza programmatica della Meloni per una breve excursus storico sul ruolo dei conservatori in Italia. Ma la sua partecipazione ha scatenato una polemica da parte di Pd e renziani, che hanno accusato Sangiuliano di aver tenuto un «comizio politico». Da quanto risulta al Giornale non c'è stata alcuna «istruttoria», nessun procedimento formale da parte della Rai, ma soltanto uno scambio di chiarimenti tra il direttore del Tg2 e i vertici di Viale Mazzini. L'unico appunto mosso a Sangiuliano è quello di aver chiesto all'azienda l'autorizzazione per partecipare in qualità di moderatore ad un dibattito, mentre poi si è trattato di un intervento sul palco. Questo il contenuto del semplice richiamo, non formale, mosso dall'ad Rai Carlo Fuortes.

Una vicenda che non costituisce affatto un caso eccezionale, molti giornalisti Rai hanno partecipato a eventi di partiti politici negli anni scorsi (a partire da Carmen Lasorella presentatrice della convention elettorale dell'Ulivo nel '96), lo stesso Sangiuliano ha recentemente partecipato alla Festa dell'Unità di Pesaro e anche alla convention di Renzi a Ferrara ma in entrambi i casi nessuno ha avuto da ridire per la sua presenza. Più recentemente, due giornalisti Rai, la corrispondente da Parigi Giovanna Botteri e il direttore di Radio Rai 1 Andrea Vianello, hanno partecipato alla «scuola politica» del Pd tenendo dei seminari di formazione agli attivisti del partito di Letta. Senza provocare la minima reazione.