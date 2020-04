Santori torna alla carica: "C'è una differenza siderale tra Conte e Salvini"

Matteo Salvini resta il chiodo fisso di Mattia Santori anche in tempo di Pasqua e nel pieno dell'emergenza Coronavirus. Il leader delle sardine neanche questa volta ha usato mezzi termini per scagliarsi contro il senatore leghista, accusato di " spargere fake news " mentre il presidente del Consiglio Conte " lavora ". Perciò il ragazzo teme che per i populisti questa volta " gli italiani non abboccheranno così facilmente ". Da qui nasce una sua convinzione personale precisa, che privilegia l'operato del premier rispetto a quello dell'ex ministro dell'Interno: " Quello che si chiede a un governo è di rispettare la dignità del popolo che rappresenta e la storia delle istituzioni che presiede. Ed in questo c’è una differenza siderale tra Salvini e Conte ".

Il pesciolino si è detto molto preoccupato dalla rabbia che potrebbe esplodere a causa una crisi economica e sociale mai vista, ma si è già messo al lavoro per evitare che sia il terreno perfetto per il populismo: " Siamo già attivi sui territori e faremo del nostro meglio per togliere fertilizzante naturale a chi cerca il consenso nel disagio sociale ".

La prossima iniziativa

La sardina ha bocciato categoricamente il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), considerandolo uno strumento non adatto poiché non si tratta di una crisi asimmetrica: " Conte lo sa e fa bene a insistere su strumenti nuovi ". Perciò reputa un buon punto di partenza il Recovery Fund, da intendersi come il " primo gesto concreto di solidarietà mutualizzata (di queste dimensioni) all’interno dell’Ue ". Non a caso l'avvocato ha dichiarato che è totalmente insufficiente un accordo sottoscritto dal suo governo, rilanciando sugli Eurobond che non sono più sul tavolo.