Coronavirus, Vittorio Colao a capo della task force nella fase 2

Sarà Vittorio Colao a capo della task force che guiderà il Paese nella cosiddetta "fase 2", ovvero, quella di ricostruzione del tessuto economico dopo la crisi ingenerata dal Covid-19. L'ex Ad Vodafone, oggi in forza al fondo statunitense General Atlantic, capitanerà il comitato di esperti in seno a palazzo Chigi.

Il menager italiano, di origini bresciane ma di fama internazionale, è dunque l'uomo scelto dal premier Giuseppe Conte per vigilare, in qualità di commissario straordinario, il team di esperti (psicologi, economisti, esperti del lavoro e sociologi) nella fase di ricostruzione. L'indicazione dell'ex numero uno del gruppo telefonico inglese sarebbe nata dopo una serie di contatti avviati la scorsa settimana . " Non è deciso, ma è molto probabile che alla fine sia indicato Colao ", aveva riferito una fonte di Governo all' Adnkronos nelle prime ore di questo pomeriggio. Poi, la conferma ufficiale nella conferenza stampa da Palazzo Chigi delle 19.30. " Sarà Vittorio Colao - ha annunciato il premier Conte - a guidare la squadra di esperti che affiancherà l'esecutivo fuori dalla crisi economica ".

Chi è Vittorio Colao

Cavaliere del Lavoro nel 2014, Vittorio Colao nasce a Brescia nel 1961, si laurea in Economia e Commercio all'università Bocconi e consegue un master in Business Administration alla Harvard University. Inizia il suo percorso lavorativo a Londra, presso la banca d'affari Morgan Stanley e prosegue a Milano alla multinazionale di consulenze McKinsey company. Nel 1996 diventa direttore generale di Omnitel pronto Italia e, quando nel 1996 Vodafone acquisisce l'operatore di telefonia mobile, diventa amministratore delegato della divisione italiana. Nel 2001 diventa ceo della Vodafone per l'Europa meridionale; l'anno successivo entra nel consiglio di amministrazione e nel 2003 estende il suo incarico anche al Medio Oriente e all'Africa. Nel 2004 lascia il colosso della telefonia per passare a Rcs mediagroup, sempre con l'incarico di amministratore delegato. Dopo due anni, nel 2006, torna da Vodafone per assumere la posizione di vice amministratore delegato a capo della divisione Europa. Dal 2008 al 2018 è amministratore delegato di Vodafone.