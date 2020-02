La sardina Cristallo: "Scelta improvvida la foto con Benetton. Suscita reazioni negative"

Jasmine Cristallo ribadisce il carattere “ improvvido ” della foto delle sardine insieme a Luciano Benetton e Oliviero Toscani. E allo stesso tempo ricorda al movimento che non può essere comandato da 4 persone. Il volto calabrese delle sardine esprime una valutazione politica sull’incontro con l’imprenditore e il fotografo.

Cristallo dice che la decisione delle sardine non è stata una mossa perché le mosse si inseriscono in un contesto di strategia pianificata e non si tratta di questo caso. “ Non mi concentrerei sulla leggerezza dei ragazzi di Bologna - precisa la donna di Catanzaro - ma sul patetico tentativo da parte della proprietà di rifarsi una verginità provando a mettere il proprio brand su una pagina di storia che si sta scrivendo ”.

Secondo Jasmine Cristallo, una foto non è sufficiente per dire che un movimento è vicino a qualche personaggio o a un determinato partito. Quindi un’immagine con Benetton non si può associare alla volontà di accedere ai poteri forti ma “ certamente instilla reazioni fortemente negative. Questo a maggior ragione per tutto ciò che coinvolge i Benetton ”. E ribadisce che nessuno può permettersi di giocare su interpretazioni dualistiche tra élite e popolo, tantomeno la Lega.

In un'intervista alla Verità, Cristallo dice che la vittoria di Bonaccini in Emilia-Romagna dovrebbe esortare tutti a una profonda riflessione per rilanciare la sinistra. E proprio per questo nessuno si deve montare la testa, altrimenti si rischia di andare a sbattere contro un iceberg. Il volto calabrese delle sardine evidenzia che in questo momento è necessario concentrarsi sui territori, coinvolgendo tutte le realtà che in questi mesi si sono avvicinate al movimento.