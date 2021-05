Schiaffo Cina: "Voi il fuoco per le pire, noi per i razzi"

Da un lato un'immagine della corsa allo spazio, del vettore cinese Lunga Marcia. Dall'altro una foto della tragedia della nuova ondata di Covid-19 in India con le pire approntate per la cremazione dei corpi delle vittime. Un account di Weibo riconducibile al Partito Comunista Cinese ha deriso, con un accostamento di dubbio gusto, la crisi di contagi e di decessi in India, facendo scoppiare la polemica. «La Cina che accende un fuoco si confronta con l'India che accende un fuoco», era il commento alle immagini comparse sulla popolare piattaforma di micro-blogging, controllata dalla censura on line, un account riconducibile alla Commissione Centrale per gli Affari Politici e Legali del Pcc. Il messaggio ha colto di sorpresa molti utenti, che si sono lamentati della mancanza di rispetto. Tra i critici del post c'è anche il direttore del Global Times, il giornale noto per le sue posizioni più filo-nazionaliste e a difesa del Pcc. «Non penso sia appropriato per gli account di social media di certe istituzioni o di altre forze influenti deridere l'India, al momento». Il post e l'hashtag relativi all'incidente sono stati in seguito rimossi, un segnale che probabilmente il messaggio non è piaciuto neppure alle alte sfere. Venerdì scorso, il presidente cinese Xi Jinping aveva inviato un messaggio di condoglianze al primo ministro indiano, Narendra Modi, per la tragedia in atto nel Paese, offrendo l'aiuto della Cina contro la pandemia.

'episodio è l'ultimo di una serie di casi di utilizzo aggressivo dei social media nel tentativo di rinvigorire l'orgoglio nazionale.