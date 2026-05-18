Schiaffo al senatore che combatté Donald: perde le primarie

Donald Trump mette a segno un'importante vittoria politica in Louisiana. Il senatore repubblicano Bill Cassidy, che cinque anni fa aveva chiesto la rimozione del tycoon per l'insurrezione del 6 gennaio a Capitol Hill, ha perso le primarie del suo partito, rimanendo fuori anche dal ballottaggio. Un risultato che il sito Politico definisce "fondamentale per il tour della vendetta" di Trump contro i nemici interni, anche perché Cassidy è il primo senatore uscente (appartenente a uno qualsiasi dei due partiti) a perdere le primarie dal 2012 a oggi. Una dimostrazione della forte presa che il presidente americano esercita sul Grand Old Party. Cassidy si è classificato solo terzo nella tornata elettorale, arrivando dietro a Julia Letlow, la candidata di Trump, e a John Fleming, il segretario al Tesoro dello Stato, e perdendo la possibilità di partecipare al ballottaggio previsto per il 27 giugno (secondo le proiezioni di Cnn e Nbc News).

"Congratulazioni a Letlow per la sua fantastica campagna che ha sconfitto il senatore in carica con un numero record di voti", ha immediatamente scritto Trump su Truth. "La slealtà di quest'uomo verso chi lo ha fatto eleggere è ormai leggendaria, ed è meraviglioso vedere che la sua carriera politica è finita". The Donald ha preso di mira Cassidy, appoggiando la sua avversaria, come ritorsione contro il voto con cui, nel 2021, lui ha sostenuto l'impeachment del presidente insieme ad altri sei colleghi di partito. Ex medico e capo della commissione Sanità del Senato, si è distinto per aver contestato le nuove raccomandazioni sulla politica vaccinale infantile. Trump da tempo nutriva il desiderio di estrometterlo dalla Camera Alta, e il risultato arriva sulla scia di successi con cui il mese scorso il tycoon ha contribuito a tagliare fuori diversi senatori statali repubblicani in Indiana a seguito di controversie legate alla ridefinizione dei collegi elettorali. Letlow, deputata al terzo mandato, è scesa in campo forte dell'endorsement dell'inquilino della Casa Bianca, che rappresenta un enorme vantaggio in uno stato tradizionalmente "rosso". Anche il governatore Jeff Landry le ha dato il proprio sostegno, adoperandosi dietro le quinte per favorirne la campagna elettorale, e il Pac "Make America Healthy Again" ha stanziato un milione di dollari a suo favore.

Nonostante a livello nazionale il sostegno a Trump si sia indebolito a causa della frustrazione degli americani sull'economia, e le divisioni all'interno della coalizione riguardo al conflitto con l'Iran, tra gli elettori profondamente conservatori che dominano le primarie Gop, la sua influenza rimane molto forte.

VRob