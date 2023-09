La Schlein rinuncia a Belve in stile Nanni Moretti

Elly Schlein (foto) si farà intervistare da Francesca Fagnani a Belve, anzi no. La segretaria del Pd è nannimorettiana. Proprio come piaceva ai Democratici di sinistra di D'Alema e Veltroni, il partito a cui Schlein sta riportando i dem (anche in termini di percentuali elettorali). Sì, perché la leader del nuovo «campo largo» ha prima accettato l'invito della giornalista per la prima serata di Rai2, facendosi notare con tanto di annunci roboanti, per poi ripensarci, e far tornare a parlare di sé. Più o meno tutte le disamine convergono sul perché del passo indietro: le domande della Fagnani sarebbero potute scendere sul personale. Elly Schlein lo avrebbe appreso, dunque avrebbe cambiato idea sulla sua partecipazione. Ma è un'ipotesi. La certezza è appunto l'indecisione cronica alla Nanni Moretti, cifra stilistica ed esistenziale della sinistra nostrana, almeno da qualche segretario a oggi. «Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?». Per Belve, la Fagnani avrebbe voluto la Schlein ma dovrà «accontentarsi» del nannimorettismo contemporaneo.

L'ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna prova nel frattempo a sfruttare la coda della sua «estate militante». Lo scopo è sempre blindare la sua base ideologica. Dunque prosegue indisturbata l'Opa di Articolo Uno e sinistre varie sul Nazareno. La segretaria del Pd prenderà parte alla festa di Sinistra italiana che si svolgerà a Barletta (da oggi a domenica), insieme all'ex presidente della Camera Roberto Fico e all'ex presidente della Puglia Nichi Vendola. Gli onori di casa spetteranno a Simone Fratoianni, perno del nuovo «campo largo». L'ex ministro Giuseppe Fioroni, uscito da poco dal Pd, parla di un «partito geneticamente modificato». I riformisti rimasti tra i dem si contano sulle dita di una mano. E molti parlamentari d'esperienza starebbero facendo un pensiero serio alle europee, per togliersi dall'imbarazzo la gestione di un partito alla deriva.