Sciura o Incazzata, Demna presenta la Famiglia Gucci

La mail è arrivata ieri mattina alle otto, quando il fashion system internazionale era ancora diviso tra i quattro gatti blasonati che dopo le inutili sfilate di New York seguono fino all'ultimo anche quelle di Londra e noi modesti pedatori della moda che da giorni stiamo giocando a Celo celo, manca manca con gli inviti agli show delle fashion week di Milano e Parigi.

Già perché il nuovo trend dei grandi marchi è ridurre al massimo gli spazi in cui vengono presentate le collezioni così s'invitano poche persone e tutti gli altri addetti ai lavori devono fare i re see che consistono nell'andare il giorno dopo in show room. A noi l'invito di Gucci per stasera alle 19 a Palazzo Mezzanotte era già arrivato e casualmente avevamo anche avuto delle indiscrezioni sulle immagini scattate per il cosiddetto look book, ovvero il libro con tutte le uscite della sfilata fotografate. Di solito i look books delle collezioni estive arrivano verso fine ottobre.

Quello di Gucci è arrivato ieri mattina, mentre erano ancora in corso le sfilate di Londra e alla vigilia dell'evento organizzato stasera per celebrare l'arrivo di Demna, il fenomenale designer georgiano che ha egregiamente guidato per 10 anni Balenciaga e che adesso ha il difficile compito di risanare il brand delle due G. All'inizio pensavamo a una fuga di notizie come quelle che ci erano arrivate per caso domenica pomeriggio sul set pieno di cucce a forma di cuore per i due amatissimi chihuahua del designer e di suo marito, Loic Gomez, un super musicista che usa come nome d'arte la sigla BFRND che sta per Boy Friend. "Ha fatto una serie di topos milanesi tipo la Sciura, la Gallerista, l'Influencer e l'Androgino" ha minimizzato la nostra "gola profonda". In realtà quella che il comunicato stampa definisce "una nuova era sfrontata, sexy, eccessiva, provocatoria è la quintessenza della cosiddetta Gucciness, ovvero quel tipo di stile messo a punto da designer di successo come Tom Ford, Frida Giannini e Alessandro Michele. La grande novità sta in una comunicazione senza dubbio innovativa. Per esempio la fotografa che ha firmato questa galleria di ritratti di uomini e donne seguaci delle due G è Catherine Sue Opie, docente di arte fotografica presso l'Università della California con un'autentica passione per le community. Il suo occhio da antropologa ha colto e messo in luce moltissimi dettagli come il morsetto da cavallo dappertutto e molte donne con il foulard in testa per costruire una serie di archetipi.

Così non ci si stupisce che l'Ereditiera abbia in mano una borsa bamboo in coccodrillo bordeaux mentre la Cattiva sfoggia un preziosissimo blouson in cocco nappato e l'incazzata un cappottino rosso. Non mancano le mutande bianche per il Bastardo e le piume per la Sciura.

Tutto questo che non è nuovo ma è presentato benissimo sarà in vendita da dopodomani al 12 ottobre in 10 boutique Gucci del mondo. Speriamo che venda tanto e bene perché di questi tempi anche se i topos sono perfetti si rischia di finire mangiati da un gattos ferocissimo: la crisi.