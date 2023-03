Lo scivolone della Bbc. Lineker torna

Storico aforisma di Gary Lineker: «Il calcio? Si gioca undici contro undici e alla fine vincono i tedeschi». Va cambiato: «La televisione? È la Bbc ma alla fine vinco io». Due giorni di squalifica, sanzione mai conosciuta in vent'anni di carriera, anzi mai un'ammonizione. Ci ha pensato Bbc a trasformarlo in martire, vittima e, infine, eroe. Gary Lineker torna in tivvù, la televisione di Stato ha capito di avere pestato una deiezione e ha deciso di fermarsi, riaprire la porta, quasi chiedendo sorry, l'imprevisto ammutinamento di tutto il mondo del calcio, opinionisti, calciatori, ex e in attività, ha avuto un contraccolpo forte, per due giorni Match of The Day è andato in onda in forma ridotta, un corto di venti minuti, senza commenti, contro l'ora abbondante gestita da vent'anni da Gary Lineker che è diventato l'opinionista principe dell'emittente, sotto contratto per un complessivo 6,25 milioni di sterline fino al 2025.

La retromarcia di Bbc ha trovato una comoda via di uscita: Lineker non è un giornalista e dunque non è tenuto a rispettare il regolamento degli altri redattori, il suo tweet è libero pensiero e non certamente grossolano come ha scritto qualche giornale italiano, un'opinione contraria alla scelta del governo e in questo Bbc ha mostrato un lato debole, l'eccessiva colleganza al mondo dei conservatori con il presidente Richard Sharp sotto accusa per avere favorito il prestito di 800mila sterline all'ex premier Boris Johnson. Gary Lineker non si è accontentato di essere andato in gol davanti a spalti gremiti e ricevendo una standing ovation ma ha voluto ribadire: «Sono stati giorni surreali ma abbiamo trovato una soluzione. Voglio ringraziare tutti per l'incredibile supporto e particolarmente i miei colleghi di Bbc Sport per la loro solidarietà manifesta. Il calcio è gioco di squadra ma il loro sostegno è stato travolgente. Ma la difficoltà di queste ore non sono paragonabili alle sofferenze di chi deve fuggire dalla propri casa per la persecuzione o per la guerra, cercando un rifugio in una terra lontana. È commovente vedere l'empatia verso la loro situazione da parte di così tanti di voi. Noi siamo un paese di persone prevalentemente tolleranti, accoglienti e generose. Ringrazio Tim Davie che ha compreso la criticità del momento e sono pronto a ridare felicità a tutti, in particolare muovendomi con la consueta imparzialità». Riassunto: Lineker non cambia di un virgola il pensiero e le parole espresse nel tweet con il quale criticava la proposta governativa di rispedire i clandestini in Rwanda ma ha anche compreso di doversi comportare con prudenza diplomatica. In attesa dell'incoronazione di Charles III, Dio ha salvato la Bbc.