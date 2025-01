Scontri, risse e una 15enne in coma etilico alla festa dei maturandi

Ascolta ora 00:00 00:00

È finita nel peggiore dei modi la festa dei maturandi «Maturaball» organizzata ieri sera al forum di Bressanone, nella provincia autonoma di Bolzano. Duecento giovani hanno tentato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine. E una ragazza di 15 anni è finita in coma etilico. I reati commessi durante la serata spaziano dalla vendita di alcolici ai minori, all'oltraggio al pubblico ufficiale.

Cosa è successo? La struttura comunale è capace di ospitare circa mille persone. Ma, come spesso accade per le feste dei ragazzini, i biglietti venduti sono stati molti di più. Quando i responsabili comunali si sono accorti dell'over booking, hanno avvisato le forze dell'ordine per bloccare gli ingressi. A quel punto circa 200 giovani, molti dei quali in preda ai fumi dell'alcool, hanno tentato con la forza di sfondare il cordone di Polizia, Carabinieri e stewards.

Nel frattempo, all'interno del forum, una ragazzina minorenne ha perso completamente conoscenza nei bagni per aver abusato di sostanze alcooliche. Vista la confusione, sono state molte le difficoltà nel prestarle soccorso a causa della ressa e dell'inizio di una rissa, con vetri e bottiglie infranti rimasti a terra. Insomma, un caos totale in cui si sarebbero potuti verificare incidenti ancora più gravi.

Per cercare di mettere fine agli scontri, il dirigente del Servizio di Ordine Pubblico, su disposizione del Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, ha ordinato di interrompere la musica, accendere tutte le luci e prestare immediatamente assistenza medica alla ragazzina ed agli altri giovani in difficoltà, grazie ad una Ambulanza ed ai Sanitari fatti intervenire sul posto in via d'urgenza dal locale Ospedale Civile.

Dopo oltre un'ora - a mezzanotte circa - una volta allontanati a fatica gli oltre 200 giovani ai quali era stato impedito di entrare, è stato dato inizio al deflusso in sicurezza di tutti coloro che ancora si trovavano all'interno. Deflusso terminato alle ore 1,30 circa, con alcuni genitori dei ragazzi che, non avendo conoscenza di quanto realmente accaduto nel corso della serata, si sono lamentati per l'interruzione del «Maturaball» disposto dalle Autorità.

Sono ora in corso indagini al fine di individuare chi ha somministrato le sostanze alcooliche alla ragazzina. E si sta cercando di capire chi fosse a capo della «carica» contro le forze dell'ordine.

Gli organizzatori dell'evento inoltre, verranno sanzionati per non aver rispettato le norme che regolano la vendita dei biglietti in numero non superiore alla capienza del locale, nonché per ogni altra

infrazione che verrà eventualmente accertata a loro carico. «Non è ammissibile - ha detto il questore Paolo Sartori - che chi si reca in un locale pubblico per trascorre in serenità una serata debba correre rischi del genere».