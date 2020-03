Scontro Meloni-Conte: "Atteggiamento criminale", "Uno schiaffo a tutti"

"Ho trovato scandaloso il comportamento del presidente del Consiglio ". Secondo il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, infatti, il presidente del Consiglio avrebbe " delle responsabilità gravissime ", circa la gestione dell'emergenza del coronavirus in Italia.

La Meloni, ospite a L'aria che tira, programma di La7, accusa Conte di aver dato luogo a una " bulimia comunicativa " e alla mancaza di una " comunicazione chiara ", che " creano confusione" e " producono rischi enormi ". Diversa, invece, l'opinione nei confronti del ministro della Salute, Roberto Speranza, che " parla quando deve parlare ". Poi il leader di Fratelli d'Italia attacca: " Il mio atteggiamento è cambiato quando ho visto il premier, che nel disperato tentativo di attaccare un presidente di Regione di un partito avversario, ha detto che c'era stata una falla nel nostro sistema sanitario, trasformando l'Italia nel paese degli untori d'Europa. Sei un criminale a fare una cosa del genere. Conte ha un atteggiamento criminale verso l'Italia ".

Giorgia Meloni ha poi spiegato, intervenendo a margine del vertice con Matteo Salvini e Antonio Tajani: " Credo che in un momento di emergenza come quello nel quale ci confrontiamo il fatto di voler apparire a tutti i costi e di voler dichiarare a tutti i costi, facendo una confusione comunicativa che ha generato un'ansia drammatica tra i cittadini, ha trasformato l'Italia negli untori del mondo, e ha puntato gli occhi di tutto il globo terrestre su di noi, è una responsabilità gravissima che ha questo Presidente del Consiglio ". Infine aveva ricordato: " Non era il momento di fare le passerelle ".