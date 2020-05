Scuola, Conte convoca un vertice notturno. Ma la maggioranza è divisa

Se la mozione di sfiducia al ministro Alfonso Bonafede si può dirsi (quasi) acqua passata e la recente approvazione della maxi sanatoria di Teresa Bellanova è stata più o meno digerita da tutta la maggioranza, a far tremare il governo - ora - è Lucia Azzolina. Nell’esecutivo, infatti, è esplosa la mina sul concorso straordinario per i docenti. Perché se da un lato ci sono i 5 Stelle che vogliono un concorso per i precari (stiamo parlando di 25mila docenti) per titoli ed esami con un test da effettuare durante la procedura di concorso. Dall'altro ci sono Pd e Leu che vorrebbero che il concorso per i contratti a tempo inderminato venisse rinviato alla fine dell'anno scolastico, nel 2021, per evitare il rischio contagi. La richiesta, quindi, è che intanto si proceda ad avviare il nuovo anno utilizzando gli insegnanti precari e i contratti a tempo determinato. In mezzo c'è Italia Viva che preme per la riapertura delle scuole e vuole il concorso. E il premier si trova - ancora una volta - a dover trovare una quadra in un governo che è sempre più diviso.

E così, dopo un vertice (inconcludente) di soli due giorni fa, questa sera Giuseppe Conte ne ha convocato un altro con la maggioranza alle 23. Al tavolo ci sono il premier e la ministra dell'Istruzione, oltre a chi, tra i partiti di governo, segue il dossier. L'accordo, però, è tutto in salita. Il punto di caduta, viene spiegato da alcune fonti, potrebbe trovarsi inserendo una "clausola di salvaguardia" che tenga conto di una possibile risalita della curva epidemiologica e preveda, nel caso, un "piano b" per non mettere a rischio l'avvio dell'anno scolastico.

Ma mentre inizia il tanto atteso vertice è ancora tutto in alto mare. "Il M5S ha provato a distorcere la nostra posizione. Il Pd non è a favore di una sanatoria, chiediamo semplicemente a tutti senso di responsabilità, a partire dalla ministra Azzolina. L'obiettivo primario è garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico. Per questo non serve un concorso con prove a crocette da fare ad agosto, ma basta ricorrere al patrimonio del precariato. Il concorso possiamo farlo a conferma alla fine del prossimo anno scolastico", insiste il dem Andrea Marcucci.

Ma i grillini non stanno col cerino in mano e passano al contrattacco. "Il capogruppo del Pd al Senato dichiara di essere contrario alle sanatorie, salvo poi dire 'no' al concorso in estate prospettandone il differimento alla fine dell'anno scolastico - replica puntuale la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione, Bianca Laura Granato -. Noi restiamo dell'idea che sia possibile svolgere le prove concorsuali in estate e che ogni eventuale differimento della prova debba discendere esclusivamente da necessità di sicurezza e comunque senza intaccare in alcun modo il principio meritocratico che è la base di ogni forma di concorso".

In questi botta e risposta, si inseriscono anche i renziani che insistono sulla riapertura. "La scuola va riaperta. Siamo al fianco delle famiglie scese in piazza per reclamare l'apertura delle scuole e per avere certezze sugli esami di Stato. Certo dobbiamo risolvere il tema delle assunzioni di insegnanti competenti ed Italia Viva è per il concorso. Ma non possiamo ingessare la discussione solo su questo tema - scandisce Daniela Sbrollini -. La priorità è la riapertura delle scuole".

Riuscirà Conte a mettere d'accordo i rossi e i gialli? Da mesi ormai, M5S, Pd, Iv e Leu vivono come separati in casa. Solo l'emergenza Covid ha (in parte) tenuto insieme i cocci del vaso ormai rotto. Ma ora, sembrano tutti insofferenti di questa convivenza forzata.