"Scuole in appartamento". E scoppia la bufera su Azzolina

In seguito alla gaffe fatta in conferenza stampa, quando accanto al presidente Giuseppe Conte aveva parlato di una "scuola in appartamento" a Scampia (Napoli), Lucia Azzolina invia le proprie scuse e viene invitata ufficialmente a prendere visione delle realtà scolastiche del territorio da lei citato con troppa leggerezza.

"Un paese che è tanto diverso nelle sue scuole. Perchè noi abbiamo circa 40mila edifici scolastici, 8mila e più autonomie scolastiche. Io ho le scuole-appartamento, presidente, a Scampia e poi ho invece le scuole che sono mega-innovative, e poi ho le scuole nei palazzi dell'800. Quindi noi diamo una cassetta degli attrezzi per rispondere soluzione per soluzione alle singole realtà" . Parole, quelle del ministro dell'Istruzione, che avevano fin da subito scatenato le reazioni da parte delle istituzioni locali.

"In merito alle polemiche suscitate da un'infelice esemplificazione del ministro" , ha dichiarato l'assessore all'istruzione del comune di Napoli Annamaria Palmieri, "non si può non richiamare l'anagrafe scolastica nazionale e regionale: fonte da cui si può evincere senza timore di smentita che al di là degli stereotipi, né Scampia né numerosi altri quartieri popolosi delle periferie napoletane hanno "scuole in appartamenti" . L'assessore, come riferito da Repubblica, ha quindi invitato la Azzolina ad inaugurare il nuovo anno scolastico, "così da visitare di persona le nostre belle scuole, a Scampia come in altri quartieri. Il tema che abbiamo posto come enti locali non riguarda la natura delle strutture ma le misure di adeguamento edilizio necessarie al distanziamento e alla conquista di spazi consoni all'attuazione delle misure di prevenzione sanitaria quale il distanziamento" , specifica con maggior chiarezza la Palmieri. "Spiace che dopo tante interlocuzioni ancora questo non sia chiaro, ci auguriamo che lo diventi al più presto" .

Sul tema è intervenuto anche il presidente dell'ottava Municipalità di Napoli Apostolos Paipais, pronto a smentire l'esistenza della "scuola in appartamento" ed a criticare l'utilizzo con accezione negativa del nome di Scampia, "come se fosse il male assoluto" .

Dopo la figuraccia, Azzolina ha contattato il presidente, come da lui stesso riferito. "Mi ha detto che è dispiaciuta di quanto accaduto e si è scusata per l'errore. Io le ho spiegato che le scuse vanno rivolte a tutta la comunità educante. È uno scivolone che fa riflettere. Sono stati tantissimi i dirigenti scolastici e i docenti che mi hanno contattato, ringraziandomi per la mia presa di posizione" , ha spiegato Paipais.