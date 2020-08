Se la Boschi cerca chi odia suo padre chieda agli alleati

Maria Elena Boschi ieri l'altro ha giustamente postato il seguente commento: «Ancora un'archiviazione di mio padre su Banca Etruria. Chissà dove sono coloro che in questi anni ci hanno insultato, offeso, minacciato. Ma oggi è un giorno bello: la verità è più forte del fango».

Non per vantarmi, ma io ho la risposta esatta e certa, cara onorevole: sono al governo con lei, sono le persone con cui oggi condividete sogni e speranze, sono quelli che voi di Italia Viva avete salvato dalla disfatta offrendo i vostri voti su un piatto d'argento per continuare a governare. Sono i 5 Stelle al completo, sono i vostri alleati di Leu che volevano vedere morti lei e suo padre pur di disfarsi di Renzi.

La vigliacca mozione di sfiducia nei suoi confronti, le ricordo, non fu votata da Forza Italia ma dai suoi attuali soci grillini. Oggi il suo partito va a braccetto con loro e querela me perché sostengo che Renzi sia un po' andato di testa. La prossima volta si scelga gli amici giusti e, soprattutto, non sia così ipocrita. La saluto, sinceramente felice che suo padre stia uscendo indenne da quel casino.