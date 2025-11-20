Se Trump fa come Pilato

C'è una collaudata tradizione a Washington nella gestione di alleati imbarazzanti, o peggio. Il caso più celebre riguarda il caudillo del Nicaragua Anastasio Somoza, che fece il bello (e soprattutto il cattivo) tempo nella sua Banana Republic per un ventennio a partire dal 1937. Riferendosi a questo dittatore pomposo e sanguinario, il presidente Franklin Delano Roosevelt ebbe a dire che era "un figlio di p, ma è il nostro figlio di p".

Più di recente, nel corso del suo primo mandato alla Casa Bianca, Donald Trump arrivò a definire "uno str" il feroce raìs siriano Bashar el Assad, salvo assolverlo dai suoi crimini in quanto combatteva il terrificante Califfato fondato dall'Isis. Un alleato d'occasione, insomma, ma Trump badò al sodo.

Siamo adesso arrivati, con la trionfale accoglienza alla Casa Bianca riservata al principe saudita Mohammed bin Salman, per gli amici MbS, all'apoteosi del cinismo. Com'è noto, nell'ottobre 2018 MbS fu il mandante, certificato da indagini della Cia, del truculento assassinio di Jamal Khashoggi. Noto giornalista saudita critico della famiglia regnante a Riad, che finì soffocato e fatto a pezzi da una squadra di sicari inviati nel consolato del suo Paese a Istanbul, in Turchia, dove era entrato imprudentemente. I suoi resti uscirono dall'edificio in un paio di valigie.

Un orrore che spinse il successore di Trump, Joe Biden, che a modo suo era un moralista, a escludere MbS dalla lista dei leader per lui frequentabili. Il grand guignol non turba il presidente-tycoon, assai più sensibile al frusciare dei dollari. Che per inciso non frusciano solo verso le casse dello Stato americano (MbS ha promesso che ne investirà negli Usa ben mille miliardi), ma anche in direzione dei conti bancari della famiglia regnante a Washington, visti gli accordi d'affari annunciati senza troppo ritegno tra Riad e la famiglia stessa.

Ecco dunque il

Nostro smentire sicuro la Cia e assicurare che MbS nulla sapeva di quell'omicidio. Pulito come un angioletto, MbS. Che mentre Trump lo assolveva mentendo faceva non a caso con le mani, tesissimo in volto, il gesto di Pilato.