"Segnatevi questa data: sarà l'inizio di un lungo inverno". Ecco cosa succederà il 21 giugno

Nella sua ultima e-news, Matteo Renzi prospetta il futuro del governo, non particolarmente roseo. " Il 21 giugno non prendete impegni. È il giorno in cui i grillini tenteranno l'assalto contro Draghi in Senato. Segnatevi questa data: 21 giugno, Palazzo Madama, pomeriggio. Io interverrò in Aula. Ma ricordatevi che questo inizio dell'estate segnerà l'inizio di un lungo inverno per Conte & company. Chi vivrà, vedrà ", scrive Matteo Renzi. Una vera e propria profezia quella del leader di Italia viva, che nel documento si toglie qualche sassolino dalle scarpe, cogliendo l'occasione di lanciare il suo nuovo libro.

Il 21 giugno non è una data a caso: quel giorno Mario Draghi interverrà in Senato per il voto sulle armi in Ucraina in vista del vertice europeo del 23 e 24 giugno, come stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio il 26 maggio. La posizione di Giuseppe Conte sulle armi all'Ucraina è molto chiara ed è ostinatamente opposta, almeno a parole, rispetto a quella segnata dal governo Draghi. Secondo Matteo Renzi, in Senato il leader del Movimento 5 stelle, che in vista della campagna elettorale per il 2023 è alla disperata ricerca di voti, è pronto a riprendere la protolinea del M5s per riportare a sé gli elettori delusi, quelli che nel 2018 hanno permesso al partito di salire al governo e che, oggi, non lo voterebbero nuovamente. Ma la linea di Conte non è quella di Luigi Di Maio, che guida l'ala governativa del Movimento 5 stelle, e che difficilmente potrebbe allinearsi al leader.