"Sono immunodepresso". E Calderoli invita Salvini a rimettere mascherina

In Italia la situazione è complessa a causa del coronavirus, che oltre ad arrecare un danno al tessuto sociale, sta facidiando l'economia del Paese. Da ogni dove arrivano appelli alla coesione, al buon senso e al rispetto delle regole per uscire quanto prima da questa situazione. Alle esortazioni si è unito anche Roberto Calderoli, che da Facebook qualche giorno si è rivolto in modo accorato ai suoi colleghi senatori chiedendo a tutti il massimo rispetto delle indicazioni anche per la tutela della salute e ha fatto lo stesso in aula, richiamando Matteo Salvini.

" Alla Camera si sta votando sulla omotransfobia mentre i problemi degli italiani sono altri. Nel frattempo il presidente Conte non è al Senato né alla Camera ma sta parlando in una conferenza stampa in tv. Allora andate avanti voi. Noi usciamo da questa aula perché il Senato ha ancora una dignità ", ha detto Matteo Salvini nel suo discorso al Senato e nel parlare, forse nell'enfasi del momento, si è abbassato la mascherina. È stato immediatamente ripreso da Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato e appartenente al suo stesso partito: " Senatore Salvini si metta la mascherina ". Matteo Salvini, che in quel momento stava già rimettendo sul viso il dispositivo di protezione, ha replicato: " Io mi metto la mascherina, voi dovreste mettervi la maschera per vergognarvi di coprire una situazione surreale. C’è l’Italia col fiato sospeso ".