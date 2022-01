Senato, durante un convegno grillino spunta un video hard

Forse in ambito politico, sino ad oggi, non era mai stato mandato in onda un "porno hentai" - come viene definito dalle cronache in questi minuti - , ma nella storia delle iniziative dei partiti in Italia, ahinoi, possiamo annoverare anche qualcosa del genere: è successo poco fa, durante un evento del MoVimento 5 Stelle presso il Senato.

Il tutto peraltro trasmesso pure da "Senato Tv". Qualcuno, con tutta probabilità una persona esterna all'emisfero dei pentastellati, è riuscito a trasmettere sullo schermo uno spezzone di un filmato pornografico. Si è trattato - ipotizzano più o meno tutti coloro che hanno assistito alla scena - di un disturbatore che ha avuto accesso al link della diretta.

La cosa è divenuta di pubblico dominio in tempi brevi, pure perché ad accogersene sono stati pure coloro che erano intenti a guardare la diretta social: il disturbatore riesce nella sua impresa attorno al minuto 30 del video che era stato condiviso dalla pagina ufficiale del partito guidato da Giuseppe Conte.

Il tema dell'evento sarebbe dovuto essere la trasparenza della Pubblica amministrazione e, in linea di principio, se n'è parlato. Almeno sino a quando sullo schermo sono apparse immagini troppo palesi per non essere notate da chi, non senza qualche difficoltà, ha dovuto comunque gestire lo scenario improvviso: è stata senatrice Maria Laura Mantovani, grillina, a dover gestire una fase che definire complessa è poco. Il convegno in sé, peraltro, era stato organizzato dal senatore Mario Turco, uno dei volti del "nuovo corso" targato ex premier giallorosso e gialloverde.

Spazio per qualche risata, anche tra chi commentando la cosa sui social, ce n'è eccome: la Mantovani, forse presa dalla difficoltà del momento, si è lasciata andare a qualche espressione che i maliziosi usano adesso per fare ironia aggiuntiva: "Scusate tutti - afferma la parlamentare, non appena si rende conto di quanto si sta vedendo sullo schermo -, c'è una persona che si è introdotta". Il seguito non migliora la situazione: "Datemi una mano".

Il video è diventato virale in pochi attimi e ha iniziato a circolare in maniera repentina tra le chat degli addetti ai lavori. Il rischio, per così dire, è che il filmato diventi un vero e proprio cult.