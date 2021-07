"Senza autorizzazione", è polemica sull'evento elettorale di Virginia Raggi

L'agenda pubblica di Virginia Raggi è stata piuttosto affollata nelle ultime settimane. La sindaca, come ama definirsi, è stata la grande protagonista della movida di alto livello nella Capitale tra cene di compleanno e banchetti elettorali, sempre negli alberghi più esclusivi di Roma. Guardare dall'alto la Città eterna è un privilegio a cui difficilmente si rinuncia ed è forse per questo motivo che le terrazze degli hotel della Capitale sono state così gettonate per le cene della Raggi, che però per l'ultimo appuntamento con i suoi sostenitori ha violato una norma emessa dalla sua stessa giunta.

Come riferisce la Repubblica, giovedì scorso Virginia Raggi è stata l'assoluta protagonista di una cena per oltre 100 invitati (paganti) sulla terrazza dell'hotel The Hive in via Torino, modernissima struttura a due passi dalla stazione Termini e dal cui terrazzo si gode della vista a 360 gradi su Roma. Il contributo per essere parte della cena insieme a Virginia Raggi era di 150 euro e includeva un aperitivo di benvenuto e una cena di quattro portate, preparate da uno chef stellato. Gli ospiti, evidentemente di palato fine, di Virginia Raggi hanno potuto assistere al comizio elettorale della candidata a partire dalle 23.40. L'attuale sindaco di Roma ha parlato ininterrottamente per venti minuti, terminando il suo intervento attorno alla mezzanotte.

Tutto intorno a lei le luci della città che scorreva al di sotto e quelle dei suoi monumenti più conosciuti ma c'è un piccolo dettaglio che Virginia Raggi non ha considerato. In quella specifica terrazza è vietato tenere eventi all'aperto superata la mezzanotte. La Repubblica spiega che si tratta di " una decisione presa dallo stesso Comune di Roma al termine di una battaglia che ha visto coinvolti oltre 100 cittadini esasperati per i rumori e gli schiamazzi ".

Lo si recepisce dal documento datato 21 luglio 2020, che il dipartimento delle Attività culturali del Campidoglio scrive al I gruppo Trevi dei vigili urbani, nel quale si legge che " per l'hotel The Hive agli atti di questo dipartimento non risulta rilasciata alcuna autorizzazione ". Pertanto, " al fine dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori, si chiede al gruppo di polizia locale di verificare e comunicare a questo ufficio se nel locale suddetto venga svolta, e con quali modalità, attività di pubblico spettacolo ".