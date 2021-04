"Venga in tribunale". I famigliari delle vittime inchiodano Speranza

Si è difeso in Senato, Roberto Speranza. E lo ha fatto dai banchi del governo lasciati vuoti dai suoi colleghi, compreso il primo ministro Mario Draghi. Si è profuso in un lungo discorso con l'intento di rispondere punto su punto alle contestazioni avanzate nelle tre mozioni di sfiducia presentate dalle opposizioni nei suoi confronti. "Ho fatto il possibile per difendere la salute degli italiani", ha detto Speranza, e ha spiegato che il piano pandemico "non va piegato alla polemica politica", che il ritiro del report di Zambon "è stata una scelta interna dell'Oms", che il piano segreto non è stato "mai secretato" e che "è falso" sostenere non vi sia alcuna circolare per il trattamento domiciliare dei pazienti Covid. Insomma: una difesa a spada tratta, quasi una rivendicazione, del lavoro svolto sin qui.

Va detto che molte delle questioni spinose sollevate nei suoi cronfronti in questi giorni da media, politici e contestatori sono state brillantemente driblate dal ministro. E non è un caso se l'arringa di Speranza è andata di traverso ai familiari delle vittime del Covid di Bergamo che da oltre un anno si battono per ottenere verità su quanto successo. "Sconcerta il fatto che il ministro rivendichi i meriti della sua gestione - dice Consuelo Locati, Legale Rappresentante Azione Civile Familiari Vittime Covid - Spieghi allora come mai non ha chiuso la Valseriana, quando il Cts e lo stesso Merler glielo consigliavano caldamente proprio sulla base dei dati epidemiologici e nonostante lui stesso avesse dichiarato alla Camera il 30 di gennaio che il coronavirus nei Paesi asiatici veniva 'trattato come la peste'". Oppure, continua Locati, il ministro "spieghi come mai sia arrivato l'esercito in Valseriana per poi essere ritirato. Spieghi perché non ha sigillato la Valseriana come fatto con Codogno alle prime avvisaglie. Spieghi perché il 4 Febbraio 2020, a pochi giorni dallo scoppio dell'epidemia, dal suo ministero venivano mandate autovalutazioni sulla preparazione pandemica dell'Italia, nelle quali il personale, da lui nominato e di cui è responsabile per normativa vigente, si attribuiva voti piu' che eccellenti". E visto che "le risposte a queste domande non sono mai arrivate", i familiari delle vittime ritengono "che lo stesso ministro Speranza sia consapevole che anche politicamente dovrà rispondere in ordine alle migliaia di vittime e dare adeguate spiegazioni. E lo dovrà fare in tribunale". Perché "in un Paese normale il Ministro Speranza non sarebbe piu' ministro da tempo. E non sarebbe necessario chiederne le dimissioni".