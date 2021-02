"Sgarbi mi riprende col telefonino?", siparietto alle consultazioni tra Draghi e il critico d'arte

Durante le consultazioni tra Idea-Cambiamo e Mario Draghi c'è stato un momento di stop per un piccolo incidente di percorso che ha coinvolto Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte ha involontariamente acceso la torcia del suo telefono e il presidente del Consiglio incaricato pensava di essere ripreso. A riportare il retroscena è stato il Corriere della sera. Nessuna tensione tra i due e problema rientrato in pochi secondi. Il clima era sereno durante le consultazioni, tanto che Mario Draghi si è lasciato andare a una battuta: " Sgarbi che fa? Mica mi sta filmando con telefonino? ",

All'uscita dalle consultazioni, Vittorio Sgarbi ha poi raccontato con la sua impronta il colloquio con Mario Draghi: " Gli ho detto: 'Tu sei il Comitato tecnico scientifico per l' economia', che è l' altra grande malata ". Il critico d'arte ha, quindi, voluto dare un consiglio alla coalizione di centrodestra: " Su questo non ci deve essere da parte di tutto il centrodestra alcuna esitazione, anche da parte di quelli che volevano votare: non dipende da Meloni o Salvini sciogliere le Camere. Dipende dal presidente che non le scioglie. E se non le scioglie, ci ha dato la migliore opportunità ".