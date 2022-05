"Ma siamo all'opposizione?". L'ultimo strappo dei 5 Stelle

Dopo aver rinfacciato per mesi alla Lega di adottare un atteggiamento irresponsabile nei confronti del governo, ecco che il Movimento 5 Stelle si pone con un piede nella maggioranza e con l'altro nel campo dell'opposizione. L'obiettivo dei grillini? Ottenere visibilità, cercare la sopravvivenza politica. L'ultimo strappo del M5S si è consumato sul calendario dei lavori già definito nella riunione dei capigruppo, con i pentastellati che ne hanno chiesto una modifica. L'ennesima spaccatura che di certo non apporta benefici alla stabilità della maggioranza.

Lo strappo del M5S

I partiti che sostengono il premier Mario Draghi si sono trovati su posizioni diverse in merito al calendario d'Aula. Il Movimento puntava a inserire delle comunicazioni del presidente del Consiglio prima del vertice straordinario europeo di fine maggio, magari per presentare risoluzioni sull'Ucraina. Per i grillini però è arrivata l'ennesima sconfitta: l'Aula del Senato ha respinto la richiesta di modificare il calendario deciso dalla Conferenza dei capigruppo. La proposta godeva dell'appoggio anche di Fratelli d'Italia e di Costituzione, Ambiente, Lavoro (Cal) che già l'avevano formulata in capigruppo.

Ed è proprio questa mossa dei 5 Stelle ad aver creato malumori all'interno del gruppo. Sul banco degli imputati è finita Mariolina Castellone, capogruppo del M5S al Senato, la cui linea si è rivelata fallimentare ancora una volta: la sua decisione ha colto di sorpresa diversi colleghi di partito, che non hanno nascosto il loro disappunto. " In capigruppo Castellone aveva votato il calendario, ora che succede: ci troviamo all'opposizione con Fdi e Cal? ", è la domanda perplessa che si pongono fonti del M5S. Inoltre, riferisce l'Adnkronos, il senatore Primo Di Nicola non avrebbe partecipato al voto.

L'ira di Pd e renziani

L'azione targata M5S non ha fatto mancare una serie di dure reazioni provenienti non solo dai renziani, ma anche dal Partito democratico con cui i rapporti si fanno sempre più complicati. Il senatore Andrea Marcucci parla di " forzature assurde ed ingiustificate ": in effetti il Movimento insiste sulle comunicazioni del premier Draghi in merito alla situazione in Ucraina, che puntualmente si trasformano " in una resa dei conti della maggioranza ".

La capogruppo del #M5S insieme all'ex 5S Dessì, ora "CAL-PC", chiedono in Aula Senato di votare contro il calendario appena concordato in capigruppo, su proposta del Ministro D'Incà, anche lui dei 5 stelle. Sembra quasi un labirinto… — Dario Stefàno (@DarioStefano) May 24, 2022

Sulla stessa linea si trova il dem Dario Stefàno: il presidente della commissione Affari europei ha voluto sottolineare che il calendario era stato appena concordato in capigruppo su proposta di Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento dei 5 Stelle. " Sembra quasi un labirinto… ", è il commento di Stefàno. Il senatore Luigi Zanda ha invitato il Movimento alla " prudenza politica ", visto che un voto non unanime della maggioranza sul calendario " non è buon augurio per il prossimo futuro della maggioranza ".