Il centrodestra vola anche in Sicilia: Schifani verso la vittoria

Non solo Politiche. Anche se lo spoglio inizierà domani alle 14, per il centrodestra arrivano ottime notizie anche dalla Sicilia dove si è votato in contemporanea per le elezioni Regionali. In base agli exit poll di Opinio per la Rai, la Regione potrebbe essere governata ancora dal centrodestra. A succedere a Nello Musumeci dovrebbe essere Renato Schifani, a cui viene attribuita una percentuale di consensi che va da 37 al 41%. Il condizionale, però, è d’obbligo in quanto non si tratta di dati basati sullo scrutinio.

Secondo i dati l’ex presidente del Senato ed esponente di Forza Italia avrebbe un vantaggio di ben 13 punti avanti al suo contendente che, a sorpresa, non è l’esponente di centrosinistra Caterina Chinnici, ma Cateno De Luca, candidato della coalizione di liste civiche di Sinistra Vera, che sarebbe tra il 24 e il 28%.

La Chinnici, candidata di Pd-Cento Passi, sarebbe solo terza con percentuali tra il 15,5 e il 19,5%. Un risultato, se confermato, decisamente negativo. Per di più il terzo gradino del podio è insidiato dal M5s. Il pentastellato Nuccio Di Paola è, infatti, valutato tra il 13 e il 17%. Molto lontani gli altri due candidati: Gaetano Armao e Eliana Esposito si attesterebbero tra l’1,5 e il 3,5%.

"Gli exit poll sulla Sicilia, dove il candidato governatore è Renato Schifani, dimostrano la vitalità di Forza Italia, che potrà garantire ai siciliani un governo all'altezza delle loro aspettative" . È quanto hanno riferito fonti di Fi. Soddisfazione è stata espressa Antonio Tajani, coordinatore nazionale degli azzurri, che su Twitter ha scritto: "Forza Italia è determinante per la vittoria del centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo governo. Con i numeri e con i contenuti. Siamo fiduciosi anche per la vittoria in Sicilia del nostro Renato Schifani" .