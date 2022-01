Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele dopo una settimana di ricovero resasi necessaria per un'infezione. Il Cavaliere, una volta lasciato l'ospedale milanese, tornerà nella sua residenza di Arcore. Nei giorni scorsi l famiglia si è stretta attorno al presidente di Forza Italia, che si è messo alle spalle un momento complicato.

Nessuna dichiarazione per Silvio Berlusconi all'uscita dell'ospedale. Il Cavaliere si è fermato alcuni secondi per salutare i giornalisti che si erano radunati all'uscita della struttura in attesa delle sue dimissioni. Con cappello e mascherina, Silvio Berlusconi è entrato nella sua vettura accompagnato dalla senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli.

" Sta meglio, sta recuperando. Ha passato giorni molto brutti, ma adesso è in ripresa ", aveva detto suo fratello Paolo Berlusconi lo scorso 27 gennaio all'uscita dall'ospedale San Raffaele dove si era recato per una visita al Cavaliere. Le preoccupazioni per la sua salute hanno monopolizzato l'attenzione della famiglia nei giorni del ricovero ma già nei giorni scorsi Silvio Berlusconi era apparso più in forma, tanto da intavolare con suo fratello, presidente del Monza calcio, una discussione sulle vicissitudini della formazione brianzola, che ora milita in serie B.