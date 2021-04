Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele

Articolo in aggiornamento

Silvio Berlusconi si trova nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. La conferma arriva da fonti interne a Forza Italia. Il leader degli azzurri era già stato ricoverato lo scorso 24 marzo, per poi essere dimesso dopo pochi giorni. In quel caso la permanenza in ospedale, come dichiarato dall'avvocato Federico Cecconi, fu dovuta alla necessità di adeguamento delle cure.

Il Cavaliere è arrivato all'ospedale San Raffaele in elicottero, pare dopo aver trascorso i giorni di Pasqua in Provenza con sua figlia Marina. Silvio Berlusconi si è recato in ospedale per una delle consuete visite di controllo e i medici hanno ritenuto opportuno trattenerlo per effettuare alcuni accertamenti ma il leader di Forza Italia dovrebbe lasciare il San Raffaele già nel pomeriggio di oggi. Un ricovero di circa 24 ore per Silvio Berlusconi, che potrà tornare a dedicarsi alle questioni lavorative nelle prossime ore.

La degenza ospedaliera precedente a quella del 24 marzo risale allo scorso gennaio, quando il professor Alberto Zangrillo consigliò a Silvio Berlusconi il ricovero presso l'ospedale di di Monaco. Il Cavaliere si trovava in Provenza a casa di sua figlia Marina per il lockdown e in quell'occasione la causa fu un problema cardiaco aritmologico. La degenza durò pochi giorni e Silvio Berlusconi potè far ritorno presso l'abitazione della sua primogenita.