L'avvocato di Berlusconi: "Il Cav ricoverato in ospedale da lunedì mattina"

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedali dallo scorso lunedì mattina. A confermarlo, secondo quanto riporta Agi, sono fonti del partito, che rassicurano: "Niente di grave, ma il presidente deve stare fermo un po '".

Ad anticipare la notizia del ricovero dell'ex premier era stato il suo legale, l'avvocato Federico Cecconi, all'apertura dell'udienza nell'ambito del processo Ruby ter, in cui il Cav è imputato per corruzione in atti giudiziari, insieme ad altre 28 persone. " Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è da lunedì mattina ospedalizzato ", ha rivelato Cecconi, senza aggiungere ulteriori dettagli. Il legale del leader di Forza Italia non ha avanzato richiesta di legittimo impedimento, chiedendo invece di " proseguire con gli adempimenti previsti " dal processo, che si sta svolgendo negli spazi della Fiera di Milano.

Secondo quanto riporta Italpress, Berlusconi sarebbe ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano " per controlli" , che potrebbero consistere in accertamenti post Covid-19. Lo scorso settembre, il Cav era risultato positivo al nuovo coronavirus ed era stato ricoverato in ospedale, una decisione presa " a scopo precauzionale" , dato che il paziente risultava "a rischio per l'età e le condizioni pregresse ". I paramentri dell'ex premier, però, erano "rassicuranti" e una decina di giorni dopo era stato dimesso. " È stata una prova difficile - aveva dichiarato il Cav all'uscita dall'ospedale- e lo dico con emozione. Ringrazio i medici. Grazie al cielo e alla professionalità dei medici del San Raffaele, primo fra tutti il professor Alberto Zangrillo e ai suoi collaboratori, ho superato quella che considero la prova più pericolosa della mia vita ".