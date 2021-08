Silvio Berlusconi: "La vittoria del centrodestra per una rivoluzione liberale"

Silvio Berlusconi ha presenziato a una riunione virtuale con i responsabili dei senior di Forza Italia, coordinati da Enrico Pianetta. Nel corso dell'incontro, il Cavaliere ha tracciato la strada del futuro del partito, con uno sguardo rivolto sia alle elezioni amministrative di ottobre, sia alle elezioni politiche del 2023.

" Oggi vi è una sola strada per realizzare la rivoluzione liberale, nella quale io continuo a credere ostinatamente: questa strada passa attraverso una vittoria del centro-destra alle prossime elezioni politiche nel 2023, e prima ancora alla elezioni comunali e regionali che si svolgeranno fra qualche settimana ", ha detto Silvio Berlusconi stando a quanto riporta l'Adnkronos. Il leader di Forza Italia ha un obiettivo: " Una vittoria del centro-destra, già unito nel cuore degli italiani, capace di unirsi al di là dei particolarismi e degli egoismi di partito, è il mio sogno per creare in Italia un vero bipolarismo ".

Silvio Berlusconi, quindi, ha disinnescato le paure di quanti temono che con il partito unico Forza Italia possa risentirne. Con tono fermo e sicuro, il Cavaliere ha sottolineato: " Voglio ricordare a tutti che i miei appelli al partito unico del centro-destra, nel quale credo profondamente, non vanno in nessun caso intesi come una smobilitazione, né oggi né per il futuro di Forza Italia ". Anche in ragione di questo, il leader di FI ci ha tenuto a rimarcare il ruolo fondamentale del suo partito negli equilibri della coalizione: " Alle prossime elezioni amministrative è essenziale una vittoria di Forza Italia, perché il centrodestra di governo ha bisogno di una forza che sia convintamente cristiana, liberale, europeista, garantista. Solo se sarà espressione di queste idee e di questi valori il futuro Governo di centro-destra avrà le necessaria autorevolezza e credibilità interna ed internazionale ".