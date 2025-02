"Il voto sarebbe veleno per Kiev"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Far parte della famiglia europea è un sogno: circondarsi di amici è molto importante. La situazione in Ucraina è molto delicata ma siamo sempre molto contenti del vostro appoggio». Lo ha detto il sindaco di Kiev, Vitalij Klychko a Parlamento europeo. Da sempre grande sostenitore dell'Europa e del disegno di ingresso dell'Ucraina, il primo cittadino, 53 anni, ed ex pugile (considerato tra i migliori pesi massimi della storia del pugilato, l'unico ad ottenere un dottorato di ricerca) Il 24 febbraio 2022, Klyko e suo fratello, Volodymyr, avevano annunciato che avrebbero preso le armi in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, cosa che poi in effetti hanno fatto. Per quanto riguarda la sua vita privata si sa che Vitalij Klyko è sposato dal 26 aprile 1999 con Natalija Egorova, un'ex altleta e modella dalla quale ha avuto tre figli. Uno dei quali è stato battezzato Max, dal nome del pugile dei pesi massimi Max Schmeling. Ieri Klychko ha anche aggiunto: «Bisogna continuare ad aiutare la nostra gente, senza il vostro aiuto non saremmo qui. Stiamo parlando di genocidio: distruggere gli impianti energetici da parte dei russi è stato deciso per umiliarci» spiegando che «le elezioni ora sarebbero un veleno per la nostra patria. Celebreremo le elezioni in un secondo tempo. Non sarebbe intelligente tenere le elezioni ora che dobbiamo concentrare i nostri sforzi sulla guerra. Poi penseremo alle elezioni».

A margine della plenaria del Comitato delle Regioni Klychko ha spiegato inoltre che «La pace si fa sulla base di un compromesso: cedere parte del nostro territorio ai russi non sarebbe un compromesso

ma una truffa. L'integrità territoriale è cruciale per la nostra patria». E in ogni caso, «Non si può parlare dell'Ucraina senza l'Ucraina: e anche i nostri alleati europei devono stare al tavolo della pace» ha concluso.