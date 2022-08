La sinistra insiste: "Aumentare oltre il 25% le tasse alle imprese"

Un vero e proprio tic. La sinistra non riesce a staccarsi dalla smania delle tasse e continua a sfoderare la solita ricetta anche in occasione dell'emergenza energetica in corso e che potrebbe aumentare la portata in autunno. Ovviamente giustificando il tutto in nome di aiuti a favore di imprese e famiglie. Come? Tassando. Di certo non un'idea nuova: far pagare alle imprese il carissimo prezzo della crisi in atto.

La tassa sugli extraprofitti

D'altronde è l'ultima proposta arrivata da Maurizio Landini: il leader della Cgil ha chiesto di finanziare un nuovo intervento ridistribuendo tutti gli extraprofitti, non solo quelli delle aziende energetiche ma ad esempio anche quelli di banche e farmaceutici. Ed ecco che puntuale arriva la sponda della sinistra, che ovviamente non poteva lasciarsi sfuggire un'occasione così ghiotta in questo particolare momento.

In tal senso si è espresso Andrea Orlando, che non ha affatto chiuso la porta a un incremento di tasse a stretto giro. " Senza abbandonare la tassa sugli extraprofitti: le leggi si rispettano, lo Stato non può rinunciare a quelle risorse ", ha dichiarato il ministro del Lavoro a La Repubblica. Anzi, l'esponente del Partito democratico è stato ancora più chiaro: " Non escludo che si possa ancora alzare l'aliquota della tassa, salire sopra il 25% attuale ".

Il piano del governo

Come scrive Sofia Fraschini su ilGiornale in edicola oggi, diverse aziende si stanno rifiutando di pagare la tassa sugli extraprofitti: molte società dell'energia non versano l'acconto e contestano la cifra imponibile, preferendo invece fare ricorso. Su questo fronte Orlando ha respinto la tesi secondo cui non si può alzare l'aliquota perché gli incassi dell'acconto sono stati bassi: " Bisogna continuare ad esigere quanto previsto da una legge dello Stato ".

Nel frattempo continuano le interlocuzioni tecniche sul caro energia, che vedono coinvolti soprattutto Daniele Franco (ministro dell'Economia) e Roberto Cingolani (ministro della Transizione ecologica). Come riferito dall'Ansa, fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che è stata avviata un'analisi anche sul gettito degli extraprofitti delle società energetiche e sulle sanzioni in caso di inadempienza.

Le ossessioni della sinistra

Quella delle tasse è solo una delle tante ossessioni della sinistra nostrana. Non si può non citare la proposta di Sinistra Italia e Verdi di abolire l'utilizzo dei jet privati, con i rossoverdi che se la prendono con le celebrità che usano mega yacht anche per spostamenti brevi.