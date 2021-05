"Solo i massoni", "Ti tolgo la pelle in tribunale": rissa tra Adinolfi e Cecchi Paone

Zona bianca è il nuovo programma di informazione e approfondimento politico del mercoledì sera di Rete4. Condotto da Giuseppe Brindisi, nel corso dell'ultima puntata è stato il teatro dello scontro tra Alessandro Checchi Paone e Mario Adinolfi sul ddl Zan. I due sono notoriamente su posizioni diametralmente opposte in merito all'argomento e l'hanno dimostrato anche in quest'ultima occasione, con uno scambio di battute acceso e molto animato.

" Voglio usare il mio tempo provando a difende questo sacerdote e a difendere la posizione dottrinale della Chiesa cattolica che ha espresso con un responso firmato da Papa Francesco il no alla benedizione delle coppie omosessuali ", ha affermato Mario Adinolfi quando è stato il suo momento di parlare. Il giornalista ed esponente del Popolo della famiglia ha quindi difeso il matrimonio eterosessuale e attaccato la pratica "dell'utero in affitto", che nel nostro ordinamento " è punita dalla legge e dalle sanzioni ". Mario Adinolfi ha, quindi, aggiunto: " Queste sono conquiste di civiltà che uomini di sinistra dovrebbero garantire. Solamente i massoni possono sperare in una società in cui i bambini siano comprati e venduti ".

Alessandro Cecchi Paone, presente in studio a differenza di Mario Adinolfi, ha contrattaccato: " Vigliacco miserabile, questa è da querela. Fascista clericale, stai zitto. [...] ti faccio togliere la pelle in tribunale per quello che hai detto ". Gli animi si sono scaldati rapidamente nello studio di Zona bianca, finché Giuseppe Brindisi non è riuscito a riportare i due contendenti alla calma. Finita la puntata. Mario Adinolfi ha commentato su Facebook: " Nulla mi toglie dalla testa che l’operazione ddl Zan sia un’operazione con finalità anticattolica ispirata dalla massoneria. Gli attacchi ieri sera in tv anche a un sacerdote hanno visto solo noi difendere la Chiesa, i vescovi, la verità delle parole di Francesco e alla fine la libertà di tutti. Attenti a quelle facce, sono le facce di oppressori ".