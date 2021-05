"Maleducati. E in macchina...": l'ira su Pio e Amedeo

" La verità è che Pio e Amedeo incitano alla mortificazione di coloro che non hanno i nostri strumenti di difesa ". Non ha usato mezze misure Alessandro Cecchi Paone in diretta nel programma radiofonico La Zanzara. Il giornalista è tornato a parlare del monologo fatto dal duo comico a Felicissima Sera e li ha criticati duramente.

A niente è valso il tentativo di Giuseppe Cruciani di farlo ragionare sul fatto che Pio e Amedeo, nel loro monologo, hanno soltanto rivendicato l'utilizzo della parola "frocio" e "finocchio" senza doversi sentire etichettare come omofobi, che incitano all'odio. Una tentativo di mediazione che ha scatenato la reazione di Cecchi Paone: " Per un ragazzino di un paesino sperduto sentirsi dire frocio è una ferita nell’anima. Mi chiedi se discriminano? Sì, sono grandi maleducati, non puoi dire come hanno detto a me 'frocio di me...' ". Il conduttore de La Zanzara ha precisato che le due parole non erano state affiancate nello stesso contesto: " Ma no, non ti hanno detto così hanno detto che eri un 'pezzo di me...' perché non li hai caricati in macchina ".

Me l'hanno detto, me lo hanno detto. Ma a me non frega niente, io faccio una battaglia perché posso e voglio che tutti abbiano gli stessi diritti. In merito a quell'episodio ti farò ridere, io non li ho tirati su perché non li ho riconosciuti, e non carico due sconosciuti

Alessandro Cecchi Paone è così tornato a raccontare dell'episodio citato dai due comici e avvenuto quando loro non erano ancora famosi e si erano ritrovati a piedi per strada: "".

Citando gli ebrei, Cecchi Paone ha parlato di una "persecuzione contro i gay" e della necessità di un maggior rispetto verso tutte le minoranze: " Oggi a causa delle campagne della destra social Liliana Segre va in giro con la scorta e ci sono dei ragazzi gay che si buttano dalla finestra perché vengono rifiutati dalla famiglia o bullizzati a scuola. Quello che è successo agli ebrei è inenarrabile, ma tutte le minoranze vanno rispettate ”.